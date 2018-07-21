Bayern Münih - PSG | CANLI
Bayern Münih ile PSG yeni sezon hazırlıkarı kapsamında Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda kozlarını paylaşıyor. Bayern Münih PSG maçı hangi kanalda, nasıl canlı izlenir sorularını yanıtı haberimizde...
Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih Paris Saint Germain ile özel maçta karşılaşacak. Futbolseverler bu maçı canlı izlemek istiyor ve Bayern Münih PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta, nasıl canlı izlenir? gibi sorulara yanıt arıyor. Karşılaşma 21 Temmuz Cumartesi günü saat 17.05'te başlayacak ve Tivibu Spor 2 'den canlı yayınlanacak işte Bayern PSG maçına dair ayrıntılar...
Bayern Münih PSG karşılaşması 21 Temmuz Cumartesi günü saat 17.05'te başlayacak ve Tivibu Spor 2 'den canlı yayınlanacak.
ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI 2018 FİKSTÜRÜ
21/07/18 04:05 Manchester City - Borussia Dortmund Soldier Field, Chicago
21/07/18 17:05 Bayern Munich - Paris Saint-Germain Wörthersee Stadion, Klagenfurt
22/07/18 23:05 Liverpool - Borussia Dortmund Bank of America Stadium, Charlotte
26/07/18 02:05 Juventus - Bayern München Lincoln Financial Field, Philadelphia
26/07/18 03:05 Borussia Dortmund-Benfica Heinz Field, Pittsburgh
26/07/18 03:05 Manchester City - Liverpool MetLife Stadium, East Rutherford
26/07/18 05:05 Roma-Tottenham SDCCU Stadium, San Diego
26/07/18 06:05 Milan-Manchester United StubHub Center, Carson, California
26/07/18 14:35 Atletico Madrid-Arsenal National Stadium, Kallang
28/07/18 14:35 Arsenal-Paris Saint-Germain National Stadium, Kallang
28/07/18 20:05 Benfica-Juventus Red Bull Arena, Harrison
28/07/18 21:05 Chelsea-Inter Allianz Riviera, Nice
29/07/18 00:05 Manchester United-Liverpool Michigan Stadium, Ann Arbor
29/07/18 02:05 Bayern München-Manchester City Hard Rock Stadium, Miami Gardens
29/07/18 06:05 Barcelona-Tottenham Rose Bowl, Pasadena
30/07/18 14:35 Paris Saint-Germain-Atletico Madrid National Stadium, Kallang
01/08/18 03:05 Manchester United-Real Madrid Hard Rock Stadium, Miami Gardens
01/08/18 03:35 Tottenham-Milan U.S. Bank Stadium, Minneapolis
01/08/18 05:05 Barcelona-Roma AT&T Stadium, Arlington
01/08/18 22:05 Arsenal-Chelsea Aviva Stadium, Dublin
01/08/18 23:05 Benfica-Lyon Estádio Algarve, Faro-Loulé
04/08/18 21:05 Inter-Lyon Stadio Via del Mare, Lecce
05/08/18 01:05 Real Madrid-Juventus FedExField, Landover
05/08/18 03:05 Milan-Barcelona Levi's Stadium, Santa Clara
07/08/18 22:05 Chelsea-Lyon Stamford Bridge, London
08/08/18 03:05 Real Madrid-Roma MetLife Stadium, East Rutherford
11/08/18 22:05 Atletico Madrid-Inter Wanda Metropolitano, Madrid
- 21.7.2018 16:57
- Güncelleme: 21.7.2018 17:14
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
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