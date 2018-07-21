Bayern Münih - PSG | CANLI – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a> - <a href="/index/psg?id=4519aec8-1de8-4fc9-b715-7239bded72be" class="" rel="tag">PSG</a> | CANLI

    ile yeni sezon hazırlıkarı kapsamında Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda kozlarını paylaşıyor. nasıl canlı izlenir sorularını yanıtı haberimizde...

    ekibi Paris Saint Germain ile özel maçta karşılaşacak. Futbolseverler bu maçı canlı izlemek istiyor ve maçı hangi kanalda, saat kaçta, nasıl canlı izlenir? gibi sorulara yanıt arıyor. Karşılaşma 21 Temmuz Cumartesi günü saat 17.05'te başlayacak ve 2 'den canlı yayınlanacak işte Bayern maçına dair ayrıntılar...

    Bayern Münih PSG karşılaşması 21 Temmuz Cumartesi günü saat 17.05'te başlayacak ve Tivibu Spor 2 'den canlı yayınlanacak.

    ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI 2018 FİKSTÜRÜ

    21/07/18 04:05 Manchester City - Soldier Field, Chicago
    21/07/18 17:05 Bayern Munich - Paris Saint-Germain Wörthersee Stadion, Klagenfurt
    22/07/18 23:05 Liverpool - Bank of America Stadium, Charlotte
    26/07/18 02:05 Juventus - Bayern München Lincoln Financial Field, Philadelphia
    26/07/18 03:05 Borussia Dortmund-Benfica Heinz Field, Pittsburgh
    26/07/18 03:05 Manchester City - Liverpool MetLife Stadium, East Rutherford
    26/07/18 05:05 Roma-Tottenham SDCCU Stadium, San Diego
    26/07/18 06:05 Milan-Manchester United StubHub Center, Carson, California
    26/07/18 14:35 Atletico Madrid-Arsenal National Stadium, Kallang
    28/07/18 14:35 Arsenal-Paris Saint-Germain National Stadium, Kallang
    28/07/18 20:05 Benfica-Juventus Red Bull Arena, Harrison
    28/07/18 21:05 Chelsea-Inter Allianz Riviera, Nice
    29/07/18 00:05 Manchester United-Liverpool Michigan Stadium, Ann Arbor
    29/07/18 02:05 Bayern München-Manchester City Hard Rock Stadium, Miami Gardens
    29/07/18 06:05 Barcelona-Tottenham Rose Bowl, Pasadena
    30/07/18 14:35 Paris Saint-Germain-Atletico Madrid National Stadium, Kallang
    01/08/18 03:05 Manchester United-Real Madrid Hard Rock Stadium, Miami Gardens
    01/08/18 03:35 Tottenham-Milan U.S. Bank Stadium, Minneapolis
    01/08/18 05:05 Barcelona-Roma AT&T Stadium, Arlington
    01/08/18 22:05 Arsenal-Chelsea Aviva Stadium, Dublin
    01/08/18 23:05 Benfica-Lyon Estádio Algarve, Faro-Loulé
    04/08/18 21:05 Inter-Lyon Stadio Via del Mare, Lecce
    05/08/18 01:05 Real Madrid-Juventus FedExField, Landover
    05/08/18 03:05 Milan-Barcelona Levi's Stadium, Santa Clara
    07/08/18 22:05 Chelsea-Lyon Stamford Bridge, London
    08/08/18 03:05 Real Madrid-Roma MetLife Stadium, East Rutherford
    11/08/18 22:05 Atletico Madrid-Inter Wanda Metropolitano, Madrid

    1. 21.7.2018 16:57
    2. Güncelleme: 21.7.2018 17:14
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