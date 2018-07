Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih Paris Saint Germain ile özel maçta karşılaşacak. Futbolseverler bu maçı canlı izlemek istiyor ve Bayern Münih PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta, nasıl canlı izlenir? gibi sorulara yanıt arıyor. Karşılaşma 21 Temmuz Cumartesi günü saat 17.05'te başlayacak ve Tivibu Spor 2 'den canlı yayınlanacak işte Bayern PSG maçına dair ayrıntılar...

ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI 2018 FİKSTÜRÜ

21/07/18 04:05 Manchester City - Borussia Dortmund Soldier Field, Chicago

21/07/18 17:05 Bayern Munich - Paris Saint-Germain Wörthersee Stadion, Klagenfurt

22/07/18 23:05 Liverpool - Borussia Dortmund Bank of America Stadium, Charlotte

26/07/18 02:05 Juventus - Bayern München Lincoln Financial Field, Philadelphia

26/07/18 03:05 Borussia Dortmund-Benfica Heinz Field, Pittsburgh

26/07/18 03:05 Manchester City - Liverpool MetLife Stadium, East Rutherford

26/07/18 05:05 Roma-Tottenham SDCCU Stadium, San Diego

26/07/18 06:05 Milan-Manchester United StubHub Center, Carson, California

26/07/18 14:35 Atletico Madrid-Arsenal National Stadium, Kallang

28/07/18 14:35 Arsenal-Paris Saint-Germain National Stadium, Kallang

28/07/18 20:05 Benfica-Juventus Red Bull Arena, Harrison

28/07/18 21:05 Chelsea-Inter Allianz Riviera, Nice

29/07/18 00:05 Manchester United-Liverpool Michigan Stadium, Ann Arbor

29/07/18 02:05 Bayern München-Manchester City Hard Rock Stadium, Miami Gardens

29/07/18 06:05 Barcelona-Tottenham Rose Bowl, Pasadena

30/07/18 14:35 Paris Saint-Germain-Atletico Madrid National Stadium, Kallang

01/08/18 03:05 Manchester United-Real Madrid Hard Rock Stadium, Miami Gardens

01/08/18 03:35 Tottenham-Milan U.S. Bank Stadium, Minneapolis

01/08/18 05:05 Barcelona-Roma AT&T Stadium, Arlington

01/08/18 22:05 Arsenal-Chelsea Aviva Stadium, Dublin

01/08/18 23:05 Benfica-Lyon Estádio Algarve, Faro-Loulé

04/08/18 21:05 Inter-Lyon Stadio Via del Mare, Lecce

05/08/18 01:05 Real Madrid-Juventus FedExField, Landover

05/08/18 03:05 Milan-Barcelona Levi's Stadium, Santa Clara

07/08/18 22:05 Chelsea-Lyon Stamford Bridge, London

08/08/18 03:05 Real Madrid-Roma MetLife Stadium, East Rutherford

11/08/18 22:05 Atletico Madrid-Inter Wanda Metropolitano, Madrid