Salihli Belediyespor kondisyon yüklüyor
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    kondisyon yüklüyor

    Salihli Belediyespor kondisyon yüklüyor

    hazırlıklarını ’nde devam eden Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden , kondisyon çalışması yaptı.

    'de (BAL) 'yı temsil edecek olan ligin yeni ekibi , öncesinde hazırlıklarını Teknik ve yardımcı antrenörler Murat Kahraman, Yusuf Sapmaz ve İbrahim Güneş yönetiminde 'nde devam ederken, teknik ekip Yeşil-beyazlı futbolculara kondisyon yüklüyor.


    Sezon hazırlıklarını günde yaptıkları çift antrenmanla sürdürdüklerini ifade eden Dombaz, sabah ve öğleden sonra yaptıkları antrenmanda ise güç, denge ve kondisyon ağırlıklı çalıştıklarını belirtti. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar olarak kenetlendiklerini vurgulayan Dombaz, başarıya ulaşmak için takım halinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.
    Öte yandan sezon hazırlıklarını sürdüren Salihli Belediyespor'a, antrenman öncesi esnafları ziyaret ederek, futbolculara baklava ikram edip, BAL'da başarılar diledi. Teknik Direktör Ozan Dombaz ise yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı Bedesten Çarşısı esnaflarına teşekkür etti.

    1. 20.7.2018 15:02
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