MHP’li Pehlivan; "Aydınspor 1923 için her türlü desteği vermeye hazırız"
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    ’li Pehlivan; " için her türlü desteği vermeye hazırız"

    <a href="/index/mhp?id=37a686ab-086f-44ef-b611-6d3473494dcf" class="" rel="tag">MHP</a>’li Pehlivan; "<a href="/index/aydinspor-1923?id=d3a9eed3-a88c-4791-90c9-e935f9649fb1" class="" rel="tag">Aydınspor 1923</a> için her türlü desteği vermeye hazırız"

    (Bal) ekiplerinden yönetimi, Başkanı 'ı makamında ziyaret etti.

    'ün başarısı için destek isteyen yöneticilere ziyaretleri için teşekkür eden İl Başkanı Pehlivan; " için her türlü desteği vermeye hazırız. Aydınspor 1923'ün başarısının da alt yapının güçlendirilmesi ile alt yapıdan gelecek oyuncularımızla, başta antrenman alanları olmak üzere çağdaş spor merkezleri ile önemli ölçüde sağlanacaktır.

    Gençlerimizin sporun bütün dallarında çalışma şansı bulacağı, hemşerilerimiz için yaşanabilir, huzurlu, sağlıklı, spor merkezleri, yaşam kentleri ile donanmış ili hedefimizdir" dedi.

    1. 20.7.2018 09:18
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