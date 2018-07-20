MHP’li Pehlivan; "Aydınspor 1923 için her türlü desteği vermeye hazırız"
Bölgesel Amatör Lig (Bal) ekiplerinden Aydınspor 1923 yönetimi, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.
Aydınspor 1923'ün başarısı için destek isteyen yöneticilere ziyaretleri için teşekkür eden MHP İl Başkanı Pehlivan; "Aydınspor 1923 için her türlü desteği vermeye hazırız. Aydınspor 1923'ün başarısının da alt yapının güçlendirilmesi ile alt yapıdan gelecek oyuncularımızla, başta antrenman alanları olmak üzere çağdaş spor merkezleri ile önemli ölçüde sağlanacaktır.
Gençlerimizin sporun bütün dallarında çalışma şansı bulacağı, hemşerilerimiz için yaşanabilir, huzurlu, sağlıklı, spor merkezleri, yaşam kentleri ile donanmış Aydın ili hedefimizdir" dedi.
- 20.7.2018 09:18
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Toplam 1
Yorum
buyuk transfer ingiltereden transfer yapmış ali hangi bölgeye acaba niye bugunu beklemiş acaba manidar
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Toplam 9
Yorum
Mustafa Yazıklar olsun,klubü resmen batırmışsınız bide utanmadan çıkıp konuşuyosunuz
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Toplam 3
Yorum
samet bir oyuncuya 4 milyon verip kulubede oturtursan diğerine 650 bin vermek haksızlık değil mi atibanın çok emeği geçti bu takıma
MHP’li Pehlivan; "Aydınspor 1923 için her türlü desteği vermeye hazırız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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