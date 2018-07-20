Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında büyük ilgi gören "Plaj Futbolu" organizasyonunu bu yıl da gerçekleştirecek. Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, TFF Plaj Futbol Ligi ve Kandıra Belediyesi işbirliğiyle yapılacak olan Plaj Futbolu Ligi Kocaeli Etabı, 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde Cebeci Plajı'nda düzenlenecek. Plaj Futbolu Ligi'nde şampiyon olan takım Kocaeli'ni Türkiye Şampiyonasında temsil edecek. Plaj Ligine katılmak isteyenler için başvuru süresi ise başladı.

Plaj Futbolu Ligi'ne katılmak isteyen takımlar en fazla 15 futbolcudan oluşacak.

Takımlarda 1978-2001 tarihleri arasında doğmuş futbolcular yer alacak. 18 yaşın altındaki futbolcular velilerinin imzalayacağı muvaffakatname ile lige katılabilecek. Takımların listesinde, 1988 tarihinden önce doğmuş en fazla 3 futbolcu yer alarak müsabakalarda oynayabilecek. Plaj Futbolu Turnuvasına katılacak takımlarda, bir teknik sorumlu veya antrenör görevlendirilmesi zorunlu olacak.



Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Plaj Futbol Ligi'ne katılmak isteyen takımların, 26 Temmuz tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Lige katılan takımlar arasında 30 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Cebeci Plajı'nda lig müsabakaları gerçekleştirilecek. Yarı finale kalan dört takım 4 Ağustos'ta final için mücadele edecek. Final maçı ise 5 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.



Başvurular, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü'ne elden yapılacak. Başvuru için takım kaptanları veya teknik sorumlular tarafından 2018 Sezonu Katılım Formu ve Taahhütnamesini eksiksiz olarak doldurulup, imzalanmış olarak 26 Temmuz'a kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.