Balıkesir, Bölgesel Amatör Lig’de 2 takımla temsil edilecek
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Balıkesir, ’de 2 takımla temsil edilecek

    Balıkesir, <a href="/index/bolgesel-amator-lig?id=452bc7ea-7cea-4d47-a99f-48a3060a2f33" class="" rel="tag">Bölgesel Amatör Lig</a>’de 2 takımla temsil edilecek

    'de 2018-2019 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. BAL'da bu sezon oynama hakkı olan 160 takımdan 151'inin başvurusu kabul edildi. Balıkesir, BAL’da 2 takımla temsil edilecek.

    Geçtiğimiz sezon 'de mücadele eden BAL'da oynamaya devam ederken 'i ikinci sırada tamamlayan Burhaniye Belediyespor'da BAL'da Balıkesir'i temsil edecek 2. takım olacak. 'in şampiyonu C.M. Burhaniye Sanayispor ise maddi imkansızlıklar nedeniyle lige katılmama kararı aldı. BAL'daki kontenjanı 3 olan Balıkesir gelecek yıl yeniden 3 takımla temsil edilecek.


    Katılacak takımların 93'ü geçen sezon BAL'da yer alan takımlardan, 51'i yerel liglerden Toto BAL'a yükselen takımlardan, 7'si ise geçen sezon 3. Lig'den düşen takımlardan oluşuyor. 23 Temmuz - 03 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak 1. saha denetimi ile 08-27 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak 2. sa denetiminden sonra, gruplandırma ve statünün açıklanması sonrası, Eylül başında grup kuraları çekilecek. Müsabakalar 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde başlayacak.

    1. 20.7.2018 16:46
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