Amed Sportif U13’te şampiyon oldu
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Amed Sportif U13’te şampiyon oldu

    Amed Sportif U13’te şampiyon oldu

    Amed Sportif Faaliyetlerin Futbol Takımı, il şampiyonu oldu.

    U14, U17 ve U19 Akademi Liglerini şampiyonluklarla tamamlayan yeşil kırmızılı beyazlı takım, başarılarına U13 gençleri de ekledi. U13 takımı, ligi lider bitirerek, Play Off maçları oynamaya hak kazandı. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, hem normal lig sezonunu hem de Play Off müsabakalarını kalesinde hiç gol görmeden kapattı ve şampiyon oldu. 12 hafta üzerinden oynanan ligde en yakın rakibi DSİ Spor'a 3 puan fark atan Amed Sportif Faaliyetler, rakip fileleri 45 kez havalandırdı. Takım kaptanı Muhammed Eren, toplam gollerin yarısından fazlasını attı.
    Eren, ligi 24 gol ile tamamlayarak hem gol kralı oldu hem de şampiyonluğa ulaşılmasında takımına büyük katkı sundu.
    1. 20.7.2018 14:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Amed Sportif U13’te şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN