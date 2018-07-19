Tecrübeli stoper yeniden Ortaca’da
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    stoper yeniden Ortaca’da

    Tecrübeli stoper yeniden Ortaca’da

    Spor Toto Bölgesel Amatör Lig () temsilcisi , öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. İddialı bir takım kurmak amacıyla kadrosuna yeni isimler katmaya devam eden Ortaca, stoper ile anlaştı.

    2016-2017 sezonunda formasını terleten 35 yaşındaki stoper Ağgün, yeni sezonda Ortaca için tekrar mücadele edecek.
    Uzun yıllar profesyonel liglerde top koşturan defans oyuncusu 12 yıl Şanlıurfaspor forması ile 2'nci ligde yer aldı. Kariyeri boyunca birçok takımda oynayan Ağgün, 'nın yanı sıra , İskenderun Demir Çelik, Mardin, , forması ile başarılı sezonlar geçirdi.
    Geçen sezon takımlarından Aras forması giyen Ağgün, tekrar Ortaca Belediyespor ile anlaştı.


    defans oyuncusunu takımda tekrar görmekten memnun olduklarını belirten Ortaca Belediyespor 2. Başkanı Aziz Abay, tecrübeli ve genç oyuncuların harmanlandığı mücadele gücü yüksek bir takım kurmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
    Ortaca Belediyespor formasını yeniden giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran tecrübeli stoper ise "forma giydiğim dönemde Ortaca'da çok güzel günlerim geçti. Ortaca Belediyespor camiası için mücadele edecek olmak beni heyecanlandırıyor. Hedefi olan sahada mücadele eden iyi bir takım olacağımıza inanıyorum" dedi.

    1. 19.7.2018 15:02
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