2016-2017 sezonunda Ortaca Belediyespor formasını terleten 35 yaşındaki stoper Ağgün, yeni sezonda Ortaca için tekrar mücadele edecek.

Uzun yıllar profesyonel liglerde top koşturan defans oyuncusu 12 yıl Şanlıurfaspor forması ile 2'nci ligde yer aldı. Kariyeri boyunca birçok takımda oynayan Ağgün, Şanlıurfa'nın yanı sıra Çorum, İskenderun Demir Çelik, Mardin, Yozgat, Siirt forması ile başarılı sezonlar geçirdi.

Geçen sezon BAL takımlarından Iğdır Aras forması giyen Ağgün, tekrar Ortaca Belediyespor ile anlaştı.



Tecrübeli defans oyuncusunu takımda tekrar görmekten memnun olduklarını belirten Ortaca Belediyespor 2. Başkanı Aziz Abay, tecrübeli ve genç oyuncuların harmanlandığı mücadele gücü yüksek bir takım kurmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ortaca Belediyespor formasını yeniden giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran tecrübeli stoper Ömür Ağgün ise "forma giydiğim dönemde Ortaca'da çok güzel günlerim geçti. Ortaca Belediyespor camiası için mücadele edecek olmak beni heyecanlandırıyor. Hedefi olan sahada mücadele eden iyi bir takım olacağımıza inanıyorum" dedi.