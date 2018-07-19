BAL’da gruplar belli oldu
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Pütürge Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor takımları yeni sezonda 2.Grupta yer alacaklar.
Malatya temsilcileri Pütürge Belediyespor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un grupları belli oldu.
2. Grupta mücadele edecek Malatya temsilcilerinin grubunda 11 takım bulunuyor.
Buna göre Pütürge Belediyespor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un mücadele edeceği 2.Grupta, Grup Merkez Hasar Hankendispor (elazığ), Araban Belediyespor (Gaziantep), Ankas İstiklalspor (Gaziantep), 1920 Maraşspor (K.maraş), Elbistan BLD. Spor (K.maraş), Dersim 62 Spor (Tunceli), 11
Nisanspor (Şanlıurfa), Ş.Urfa BLD. Spor (şanlıurfa) takımları yer alıyor.
- 19.7.2018 18:39
- Güncelleme: 19.7.2018 18:39
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