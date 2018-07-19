BAL’da gruplar belli oldu – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    BAL’da gruplar belli oldu

    BAL’da gruplar belli oldu

    ’de mücadele eden ile Yeşilyurt Belediyespor takımları yeni sezonda 2.Grupta yer alacaklar.

    Spor Toto 'de gruplar belli oldu. 80 ilden 151 takımın mücadele edeceği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2018-2019 sezonu katılım başvuruları tamamlandı.

    temsilcileri ve 'un grupları belli oldu.
    2. Grupta mücadele edecek Malatya temsilcilerinin grubunda 11 takım bulunuyor.

    Buna göre Pütürge Belediyespor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un mücadele edeceği 2.Grupta, Grup Merkez Hasar Hankendispor (elazığ), Araban Belediyespor (Gaziantep), Ankas İstiklalspor (Gaziantep), 1920 Maraşspor (K.maraş), Elbistan . Spor (K.maraş), Dersim 62 Spor (), 11
    Nisanspor (Şanlıurfa), Ş.Urfa BLD. Spor (şanlıurfa) takımları yer alıyor.
    1. 19.7.2018 18:39
    2. Güncelleme: 19.7.2018 18:39
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