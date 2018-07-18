TFF'den yapılan açıklamaya göre; Riva'da gerçekleşen ziyarette TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş tarafından Başkan Wallece Karia'ya A Milli Takım forması hediye edildi.

Başkan Wallece Karia, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde de bulundu.