Tanzanya Futbol Federasyonu'ndan TFF'ye ziyaret
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Başkanı , 'na () nezaket ziyaretinde bulundu.

    'den yapılan açıklamaya göre; Riva'da gerçekleşen ziyarette Genel Sekreteri Kadir Kardaş tarafından Başkan 'ya A forması hediye edildi.
    Başkan , Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde de bulundu.

    1. 18.7.2018 16:17
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