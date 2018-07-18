Şiddete son!
Bakanlar, Federasyonlar ve kulüp temsilcilerinin katıldığı toplantıda, statlara yüz tanıma sistemi, katlamalı cezalar, sosyal medyada kışkırtmaya ceza gibi maddeler kararlaştırıldı.
İşte konuşulan maddeler şöyle;
1- Statlara yüz tanıma sistemi konulacak.
2- Polis sayısı artarken, özel güvenlik sayısı azalacak. Statların güvenliğinden tamamen polis sorumlu olacak. Ayrıca kulüplerde bulunan "taraftardan sorumlu yönetici" görevinin kaldırılarak, "stat sorumlusu" adı altında bir yapıya dönülecek.
3- Cezalar katlamalı gidecek. Daha önce saha içi ve saha dışında suç işleyen kişi 1 yıl ceza alıyordu. Bundan sonra suç işleyene ilkinde 1 yıl, ikincisinde 3 yıl, 3'üncüsünde ise 5 yıl ceza verilecek.
4- Deplasman yolculuğu sırasında üzerinde suç aleti (bıçak vb.) bulunan taraftarlar da, saha içinde suç işlemiş gibi bu ceza kapsamına dahil olacak.
5- Biletsiz taraftarlar da ceza kapsamına alındı. Spor faaliyetinin yapılacağı salona biletsiz giren taraftarlara da cezalar uygulanacak.
6- Kulüp başkanı, yönetici, teknik adam veya sporcu sosyal medyada taraftarı ya da rakibi kışkırtıcı yazı paylaştığı takdirde disipline gidecek. Ayrıca televizyon programlarında yapılacak her türlü kışkırtıcı sözler de cezai sisteme bağlanacak. Bu arada toplantıda Kulüpler Birliği Yasası'nın görüşülmediği öğrenildi.
'SON RÖTUŞLARI YAPIYORUZ'
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 6222'de Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak olan değişikliklere ilişkin istişare toplantısı hakkında bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu, "Bugün burada '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak değişikliklerle ilgili toplanıyoruz. Son rötuşları yapıyoruz. Amacımız; sahaların şiddetten arındırılması" dedi.
'YÜZ TANIMA SİSTEMİ KANUNLAŞSIN'
Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü'nün Başkanı Fikret Orman, 6222'de değişikliklere ilişkin istişare toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Orman, "6222'de düzenlenmesi gereken bazı maddeler vardı. Onları tartıştık. Güzel bir toplantı oldu. Kısa sürede de sonuçlanacağına inanıyoruz. Zaten yeni sistem de hızlı adım atmak için çok elverişli oldu" dedi. Özel güvenlik sayısının azaltılması ve yüz tanıma sisteminin uygulanması ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine de Orman, "Zaten bizim stadımızda yüz tanıma sistemi mevcut. Diğer statlarda da olursa uygulanır. Umarım bu sistem kanunlaşır" yanıtını verdi.
TFF'DEN DEVRİM GİBİ KARAR
TFF, kulüp borçlanmasıyla ilgili devrim gibi bir karara imza attı. Artık borcu kulüplerden değil o dönemin yöneticilerinden tahsil edecek. Öte yandan TFF, göreve başlaması nedeniyle Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
- 18.7.2018
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Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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