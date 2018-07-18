Şiddete son! – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Şiddete son!

    Şiddete son!

    Bakanlar, Federasyonlar ve kulüp temsilcilerinin katıldığı toplantıda, statlara yüz tanıma sistemi, katlamalı cezalar, sosyal medyada kışkırtmaya ceza gibi maddeler kararlaştırıldı.

    6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak olan değişikliklere ilişkin istişare toplantısı, Bakanlar, Federasyonlar ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda yapılan toplantıya; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı , Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu ve 18 kulübünün temsilcileri katıldı. 6222 sayılı yasayla Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi için yapılan toplantıda konuşulan maddeler üzerinde önemli değişikliklere gidildi. Özellikle sosyal medya konusunda cezai yaptırımlar toplantının en dikkat çeken maddesi oldu.

    İşte konuşulan maddeler şöyle;

    1- Statlara yüz tanıma sistemi konulacak.
    2- Polis sayısı artarken, özel güvenlik sayısı azalacak. Statların güvenliğinden tamamen polis sorumlu olacak. Ayrıca kulüplerde bulunan "taraftardan sorumlu yönetici" görevinin kaldırılarak, "stat sorumlusu" adı altında bir yapıya dönülecek.
    3- Cezalar katlamalı gidecek. Daha önce saha içi ve saha dışında suç işleyen kişi 1 yıl ceza alıyordu. Bundan sonra suç işleyene ilkinde 1 yıl, ikincisinde 3 yıl, 3'üncüsünde ise 5 yıl ceza verilecek.
    4- Deplasman yolculuğu sırasında üzerinde suç aleti (bıçak vb.) bulunan taraftarlar da, saha içinde suç işlemiş gibi bu ceza kapsamına dahil olacak.
    5- Biletsiz taraftarlar da ceza kapsamına alındı. Spor faaliyetinin yapılacağı salona biletsiz giren taraftarlara da cezalar uygulanacak.
    6- Kulüp başkanı, yönetici, teknik adam veya sporcu sosyal medyada taraftarı ya da rakibi kışkırtıcı yazı paylaştığı takdirde disipline gidecek. Ayrıca televizyon programlarında yapılacak her türlü kışkırtıcı sözler de cezai sisteme bağlanacak. Bu arada toplantıda Kulüpler Birliği Yasası'nın görüşülmediği öğrenildi.

    'SON RÖTUŞLARI YAPIYORUZ'
    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 6222'de Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak olan değişikliklere ilişkin istişare toplantısı hakkında bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu, "Bugün burada '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak değişikliklerle ilgili toplanıyoruz. Son rötuşları yapıyoruz. Amacımız; sahaların şiddetten arındırılması" dedi.



    'YÜZ TANIMA SİSTEMİ KANUNLAŞSIN'
    Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü'nün Başkanı Fikret Orman, 6222'de değişikliklere ilişkin istişare toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Orman, "6222'de düzenlenmesi gereken bazı maddeler vardı. Onları tartıştık. Güzel bir toplantı oldu. Kısa sürede de sonuçlanacağına inanıyoruz. Zaten yeni sistem de hızlı adım atmak için çok elverişli oldu" dedi. Özel güvenlik sayısının azaltılması ve yüz tanıma sisteminin uygulanması ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine de Orman, "Zaten bizim stadımızda yüz tanıma sistemi mevcut. Diğer statlarda da olursa uygulanır. Umarım bu sistem kanunlaşır" yanıtını verdi.

    TFF'DEN DEVRİM GİBİ KARAR
    , kulüp borçlanmasıyla ilgili devrim gibi bir karara imza attı. Artık borcu kulüplerden değil o dönemin yöneticilerinden tahsil edecek. Öte yandan , göreve başlaması nedeniyle Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
    1. 18.7.2018
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