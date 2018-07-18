Protokolden Afjet Afyonspor'a Passolig desteği

Önümüzdeki sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Afjet Afyonspor'un ligde oynayacağı maçlarda bilet değil, Passolig kartları geçerli olacak. Passolig kartsız girişlere hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek. Bu uygulama doğrultusunda, yeni sezonda Afyonspor'u statta desteklemek isteyen taraftarlar ve vatandaşlar, Afyonkarahisar Belediyesi hizmet binası giriş katındaki danışma bölümünde oluşturulan Passolig temin noktasından kartlarını almaya başladı. Protokol mensubu olmaları ve maçlara direkt girebilmelerine rağmen, Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da Passolig aldı.



VALİ GÜLÜMSETTİ



22 lira 50 kuruş ödeme yapılarak alınan kart bedelinin 10 lirasının kulübe aktarılacağını belirten Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, tüm Afyonkarahisar halkına Passolig almaları yönünde çağrıda bulundu. Taraftarlarla birlikte kartını çıkarttıran Vali Tutulmaz'ın gişedeki görevliyle yaptığı konuşma gülümsetti. Vali Tutulmaz'ın Passolig kaydını yapan gişe görevlisi Vali Tutulmaz'a adres bilgisi sordu. Bunun üzerine Vali Tutulmaz gülerek, "Sen de çok oldun. Burada kime sorsan beni bulur yani. Valilik diye yazsan" dedi. Konuşmaları taraftarların da gülümsemesine neden olan Vali Tutulmaz, Passolig'e ait evrakları imzalayarak kartını aldı.



'7'DEN 70'E HERKESİN SAHİP ÇIKMASI GEREKİYOR'



Afyonkarahisar'ın bu yıl spor alanında altın yılını yaşadığını kaydeden Vali Mustafa Tutulmaz, "Bu yıl futbol ve basketbolda başarıları üst üste yakaladık. Ancak bu başarıları elde ederken, o seviyede kalmak ne bizim kabul edebileceğimiz ne de Afyonkarahisar halkının kabul edebileceği bir durum değil. Ancak başarılı oldukça ne kadar seviniyorsak fedakarlıklarımızı da aynı oranda buna yansıtmamız lazım. Artık spor reklamın ve tanıtımın en önemli aracı haline geldi. Bizim de Afyonkarahisar olarak bu yolla marka şehir değerimizi arttırmamız gerekiyor. Bunun sadece kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle yapabilecek bir şey olmadığını söylemek isterim. Afjet Afyonspor'a 7'den 70'e herkesin sahip çıkması gerekiyor" dedi.



'HEDEFİMİZ 18 BİN PASSOLİG'



Takımların birçok büyük şehrin gıpta ettiği, hayal ettiği konuma geldiğini vurgulayan Vali Tutulmaz, "Bunun değerini bilmemiz lazım. Takımlarımızın yükseldikleri liglerde tutunması, fedakârlık ve destekle olur. Benim vali olarak stada girmemde herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen, örnek olmak amacıyla Passolig kartı çıkarttım. Şehrimizde yaşayan, sporla yakından ilgisi olan- olmayan herkesin Passolig çıkartmasını ve Afyonspor'a destek olmasını istiyoruz. Damlaya damlaya göl olacaktır. Bugüne kadar Afjet'le ve diğer kamu kuruluşlarının desteğiyle bir yere kadar geldik ama yukarı çıktıkça vatandaşlarımızın desteğine de ihtiyaç var. En az 17- 18 bin Passolig kartın alınmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

'BİZ DE PASSOLİGİMİZİ ALDIK'

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da Afjet Afyonspor'un bu sezondan itibaren artık Spor Toto 1. Lig'de mücadele edeceğini belirtirken, Süper Lig ile 1. Lig şartlarının aynı olduğunu kaydetti. Başkan Çoban, şöyle devam etti:

"Artık takımımızın maçlarına biletle giriş mümkün olmayacak. Bu yüzden Afyonspor'u seven, gönül veren herkesin Passolig kart alması gerekiyor. Sayın Valimizin, 'Protokol olarak bizler de Passolig Kart alalım' şeklinde çağrıda bulunması üzerine bugün kendisinin de öncülüğünde Passolig kartlarımızı aldık. Tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizi Passolig almaya davet ediyoruz. Belediye hizmet binamızın girişindeki danışma bölümü bu iş için tahsis edilmiş durumda. Passolig ekibi, burada 2 dakikadan kısa bir sürede isteyen vatandaşlarımıza kartlarını teslim ediyor." dedi.