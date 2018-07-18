Panama'da Gomez dönemi sona erdi
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Panama'da Gomez dönemi sona erdi

    Panama'da Gomez dönemi sona erdi

    Panama Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü 'in istifa ettiğini duyurdu

    Panama Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü , görevinden istifa etti.

    yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Kolombiyalı teknik adamın görevini bırakma yönündeki talebinin kabul edildiği belirtildi.

    Gomez yönetiminde tarihinde ilk kez 2018 'na katılan Panama, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.

    'yı 1998 'na, Ekvador'u 2002 Dünya Kupası'na taşıyan Gomez'in, yeniden Ekvador'u çalıştırması bekleniyor.

    1. 18.7.2018 10:10
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