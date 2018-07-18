Panama'da Gomez dönemi sona erdi
Panama Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Hernan Dario Gomez'in istifa ettiğini duyurdu
Panama Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hernan Dario Gomez, görevinden istifa etti.
Panama Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Kolombiyalı teknik adamın görevini bırakma yönündeki talebinin kabul edildiği belirtildi.
Gomez yönetiminde tarihinde ilk kez 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Panama, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.
Kolombiya'yı 1998 Dünya Kupası'na, Ekvador'u 2002 Dünya Kupası'na taşıyan Gomez'in, yeniden Ekvador'u çalıştırması bekleniyor.
- 18.7.2018 10:10
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Fener gençleri garantiye aldı
Toplam 2
Yorum
zafer ferdi,berke,barış,elmas oğuzkaan gibi süper genç yetenekleri avrupa talep etti ama fb aldı.20 şer milyon euro serbest kalma bedeli yazılmalı
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Volkan Demirel şimdiden Cocu'nun vazgeçilmezi
Toplam 4
Yorum
alik berke özer demirelden 2 kat daha iyi..1. kaleci berke olmalı.avrupa klupleri talep etti altınordu başkanı vermedi. fb zor aldı berkeyi.
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Gökdeniz Karadeniz Trabzonspor'a kırgın
Toplam 1
Yorum
TAM35GÖZTEPE SEN GİT İDDİA OYNA GÖKDENİZ
Panama'da Gomez dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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