Makukula Manisaspor'a süre verdi
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisaspor'un alacaklı eski futbolcusu Ariza Makukula, FIFA kanalıyla kulübe yazı göndererek kendisine 90 gün içinde yeni bir ödeme yapılmasını istedi.
Portekizli eski futbolcunun hesabına ilk etapta 60 bin Euro yatırarak küme düşme tehlikesini erteleyen siyah-beyazlılar, 1.5 ay içinde yeniden ödeme yapmak zorunda. Makukula'nın avukatının bu süre zarfında yeni bir ödeme yapılmaması halinde tekrar FIFA'ya başvurup Ege temsilcisinin küme düşme cezası almasını isteyeceği iddia edildi. Yönetim hem eski futbolcu borçlarını ödeyip transfer yasağını kaldırmak için kaynak arıyor.
- 18.7.2018 13:11
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Fener gençleri garantiye aldı
Toplam 3
Yorum
Tamam Genç oyunculara yazık oluyor fenerbahçeye giden perişan oldu.
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Mandzukic’te yeni rakip var
Toplam 3
Yorum
Husnu Sonmacta manzukic bir gol atti ama mac izlenirse pek okadarda ahim sahim deyildi onun yaptigini negredoda yapar besiktas takim halindoynarsa
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Şiddete son!
Toplam 1
Yorum
dost ya senın verdigin zararı kim karsılayacak tüpçü
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