Makukula Manisaspor'a süre verdi
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Makukula Manisaspor'a süre verdi

    Makukula Manisaspor'a süre verdi

    2'nci Lig ekiplerinden Manisaspor'un alacaklı eski  futbolcusu Ariza Makukula, kanalıyla kulübe yazı göndererek kendisine 90 gün içinde yeni bir ödeme yapılmasını istedi.

    Portekizli eski futbolcunun hesabına ilk etapta 60 bin Euro yatırarak küme düşme tehlikesini erteleyen siyah-beyazlılar, 1.5 ay içinde yeniden ödeme yapmak zorunda. Makukula'nın avukatının bu süre zarfında yeni bir ödeme yapılmaması halinde tekrar 'ya başvurup Ege temsilcisinin küme düşme cezası almasını isteyeceği iddia edildi. Yönetim hem eski futbolcu borçlarını ödeyip transfer yasağını kaldırmak için kaynak arıyor.

    1. 18.7.2018 13:11
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