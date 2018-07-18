Karaköprü Belediyespor sahaya indi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    sahaya indi

    Karaköprü Belediyespor sahaya indi

    yeni sezonun ilk idmanını kendi tesislerinde gerçekleştirdi.

    3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Karbel hazırlıklarına başladı. idaresinde kendi tesislerinde yeni sezona hazırlanan kırmızı-siyahlı ekibin ilk idmanını Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu izledi. Isınma koşusu ile başlayan ilk idmanda futbolcular daha sonra 5-2 pas ve açma germe çalışması yaptı. İlk idmanı baştan sona kadar izleyen Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan yaptığı açıklamada "Takımımızın ilk antrenmanını yönetim kurulumuzla birlikte izledik. Mehmet hocamızla yola devam kararımızın ardından iç ve dış transfer çalışmamızı büyük ölçüde tamamladık. Yeni sezondan umutluyuz. İnşallah sezonu en güzel şekilde kapatırız. Takımımızdan beklentimiz yüksek. Hocamıza, futbolcularımıza güveniyoruz. Yönetim olarak takımı güzel yerlere getireceğimize inanıyorum" dedi.

    Mehmet Yozgatlı: "İnşallah sakatlıksız güzel bir sezon geçiririz"
    Teknik Direktör Mehmet Yozgatlı,ise "Yeni sezonun ilk idmanını gerçekleştirdik. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız güzel bir sezon geçiririz. Kendi tesislerimizde 4 gün çalışacağız. 23 Temmuz'da Kartepe'de ilk etap kampımızı gerçekleştireceğiz. Kartepe kampının ardından ikinci etap kampımızı 'da yapacağız. İkinci etap kampımızda ağırlıklı olarak taktik ve hazırlık maçları yapacağız" diye konuştu.
    Antrenman sonrası Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, yönetim Kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular yeni sezon öncesi saha ortasında hatıra fotoğrafı çektirdi.
    1. 18.7.2018 09:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karaköprü Belediyespor sahaya indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN