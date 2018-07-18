Karaköprü Belediyespor sahaya indi
Karaköprü Belediyespor yeni sezonun ilk idmanını kendi tesislerinde gerçekleştirdi.
Mehmet Yozgatlı: "İnşallah sakatlıksız güzel bir sezon geçiririz"
Teknik Direktör Mehmet Yozgatlı,ise "Yeni sezonun ilk idmanını gerçekleştirdik. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız güzel bir sezon geçiririz. Kendi tesislerimizde 4 gün çalışacağız. 23 Temmuz'da Kartepe'de ilk etap kampımızı gerçekleştireceğiz. Kartepe kampının ardından ikinci etap kampımızı Erzurum'da yapacağız. İkinci etap kampımızda ağırlıklı olarak taktik ve hazırlık maçları yapacağız" diye konuştu.
Antrenman sonrası Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, yönetim Kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular yeni sezon öncesi saha ortasında hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 18.7.2018 09:48
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Galatasaray Serdar Gürler için Osmanlıspor ile transfer masasına oturdu
Toplam 6
Yorum
gs kanatlara bi çuval adam aldınız.ne gerek var. hem sinan ondan daha iyi oyuncu
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Bu sezon moda siyah
Toplam 1
Yorum
forma siyah forna idare eder. beyaz forma berbat. şu nike den kurtulsak süper olacak. şampiyonlar liginde daha özel bir forma giymemiz lazım.
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Fener gençleri garantiye aldı
Toplam 2
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zafer ferdi,berke,barış,elmas oğuzkaan gibi süper genç yetenekleri avrupa talep etti ama fb aldı.20 şer milyon euro serbest kalma bedeli yazılmalı
Karaköprü Belediyespor sahaya indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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