Jürgen Klopp'tan Mesut ve İlkay'a destek
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'tan Mesut ve İlkay'a destek

    Jürgen Klopp'tan Mesut ve İlkay'a destek

    ekiplerinden 'un teknik direktörü , Alman Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcular ve 'a sahip çıktı.

    Klopp, Sport Bild dergisine yaptığı açıklamada iki futbolcu hakkında oluşturulan baskı ile tartışmaların "saçmalık" olduğunu kaydetti.

    Alman teknik adam yapılan tartışmaların yersizliğine dikkati çekerek, ''Bu tamamen saçmalık. Bu ülkenin zeki insanları hoşgörü talep ediyor. Ve diğerleri de her zaman susmalı ve çocukları sorgulamamalı.'' ifadesini kullandı.

    ve 'ın ile olan fotoğrafı nedeniyle baskı altına alınmalarını eleştiren Klopp, ''Şunu unutmamalıyız; bu çocuklar 'da yetiştiler ancak kökleri Türk. Ancak her zaman gürültüyü koparanlar en çok duyulanlar.'' şeklinde görüş belirtti.

    1. 18.7.2018 11:59
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