Hatayspor, Elazığspor ile hazırlık maçı yapacak
Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Hatayspor, yarın Elazığspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
İlk hazırlık maçını Süper Lig temsilcisi Kayserispor ile yapan ve rakibi ile 1-1 berabere kalan bordo-beyazlı ekipte Teknik Direktör İlhan Palut, hazırlık maçlarının takımın eksiklerini görmek ve bunları iyileştirmek adına önem taşıdığını söyledi.
Bordo-beyaz renklere sahip iki takımının karşılaşacağı mücadele yarın 17.30'da başlayacak.
- 18.7.2018 16:01
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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Fenerbahçe'nin son transferi Doğukan İnci
Toplam 2
Yorum
Enda 1-2 kaliteli isim gerisi genç transferi olmalı bıktık her sene m eurolar saçılmasından, bu yüzden bu duruma düştük ya hey gidi krasic hey :)
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Toplam 6
Yorum
savaş Bu adam 35 yaşında ama Talisca dan dah çok koşacağı mücadele edeceği kesin.Talisca ile BJK 10 kişi oynuyıordu.
Hatayspor, Elazığspor ile hazırlık maçı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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