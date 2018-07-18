Giresunspor Dauda'yı transfer etti
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Giresunspor Dauda'yı etti

    Giresunspor Dauda'yı <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> etti

    1. Lig ekiplerinden Giresunspor, asıllı İsveçli oyuncu Abiola Adedeji Dauda'yı kadrosuna kattı.

    Kulüp Başkanı , yaptığı yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Dauda ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

    Transferin camiaya hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

    Öte yandan, 30 yaşındaki futbolcu Dauda geçen sezon ekiplerinden Atromitos'ta forma giymişti.

    1. 18.7.2018 09:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Giresunspor Dauda'yı etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN