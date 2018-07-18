Gençler kötü başladı
UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye B Grubu’ndaki ilk maçında İngiltere’ye 3-2 mağlup oldu.
SIRADAKİ RAKİP FRANSA
İkinci yarıda İngiltere 54. dakikada Elliot Embleto'un golüyle skoru 3-1'e taşıdı. Türkiye, 57. dakikada Mehmet Güçlü'nün golüyle durumu 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda ay-yıldızlı ekibin çabası yeterli olmadı ve İngiltere sahadan 3-2 galip ayrıldı. Milli takımda Mehmet Güçlü, 90+3. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Türkiye, ikinci maçını cuma günü Fransa ile oynayacak.
LUCE'DEN SIKI TAKİP
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Genç Milli Takım'ı takip etmek için organizasyonun düzenlendiği Finlandiya'ya gitti. Rumen hoca, "Genç oyuncularımızı izleyeceğim" diye konuştu.
- 18.7.2018
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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