Gençler kötü başladı – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Gençler kötü başladı

    Gençler kötü başladı

    Altı ’nda B Grubu’ndaki ilk maçında ’ye 3-2 mağlup oldu.

    Finlandiya'da düzenlenen 2018 Altı 'nda , B Grubu'ndaki ilk maçında 'ye 3-2 yenildi. Maça hızla başlayan genç millilerimiz, 2. dakikasında Güvenç Yalçın'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. bu gole 22. dakikada Japhet Tanganga'nın sayısıyla cevap verdi. İngilizler, 45+2. dakikada bu kez Brereton ile gol buldu ve ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

    SIRADAKİ RAKİP FRANSA
    İkinci yarıda İngiltere 54. dakikada Elliot Embleto'un golüyle skoru 3-1'e taşıdı. , 57. dakikada Mehmet Güçlü'nün golüyle durumu 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda ay-yıldızlı ekibin çabası yeterli olmadı ve İngiltere sahadan 3-2 galip ayrıldı. Milli takımda Mehmet Güçlü, 90+3. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Türkiye, ikinci maçını cuma günü ile oynayacak.

    LUCE'DEN SIKI TAKİP
    A Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Genç 'ı takip etmek için organizasyonun düzenlendiği Finlandiya'ya gitti. Rumen hoca, "Genç oyuncularımızı izleyeceğim" diye konuştu.
    1. 18.7.2018
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