Futbol takımlarının kamp adresi Afyonkarahisar oldu
Türkiye’nin en büyük komplekslerinden biri olan Afyonkarahisar Spor Kompleksi; Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve yurt dışından gelen takımların kamp merkezi oldu.
Bazı kulüplerin kamp programına başladığı, bazı kulüplerin ise rezervasyon yaptırarak önümüzdeki günlerde Afyonkarahisar'da kampa gireceği ifade edilirken aralarında Bursaspor, Gazişehir Gaziantep, Denizlispor, Balıkesirspor, Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Altay ve Cezayir 1. Lig takımlarından Mc Oran takımının şu anda kampta olduğu ifade edildi. Tesislerde 1. Lig ve Süper Lig takımlarının yanı sıra Afyonkarahisar'ın spor tarihinde ilk kez kurulan Afyon İdman Yurdu Kadın Takımı ile Afjet Afyonspor altyapı takımı da kamp yapan takımlar arasında yer alıyor.
Afyonkarahisar'ın doğasıyla, tesisleriyle, serin havasıyla, sporcu beslenmesiyle üst düzey kent olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise güzel bir kamp sezonu geçirmek isteyen takımları Afyonkarahisar'a davet etti. Birçok futbol takımının Afyonkarahisar'da kamp yapmak için müracaatta bulunduğunu aktaran Başkan Çoban, takımların Afyonkarahisar'a olan ilgisinin her yıl arttığına dikkat belirtti. Gerek yerli gerekse yabancı takımların Afyonkarahisar'dan memnun ayrıldığını ifade eden Başkan Çoban; Afyonkarahisar Spor Kompleksini Türk sporuna kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.
- 18.7.2018 14:22
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Comolli'den transfer açıklaması! 100 futbolcu ile görüşüyoruz
Toplam 3
Yorum
mehmetcik sadece bas dost alınması gerekir.isla,dirar satılıp o ücretler bas dosta ödenir. bas dost bedavaya gelmiş olur.çünkü isla ve dirar fos
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Fener gençleri garantiye aldı
Toplam 3
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Tamam Genç oyunculara yazık oluyor fenerbahçeye giden perişan oldu.
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Mandzukic’te yeni rakip var
Toplam 3
Yorum
Husnu Sonmacta manzukic bir gol atti ama mac izlenirse pek okadarda ahim sahim deyildi onun yaptigini negredoda yapar besiktas takim halindoynarsa
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