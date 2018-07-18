Erzin Belediyespor'da Teknik Direktör Mehmet Fatih Yılmaz oldu
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Erzin Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Mehmet Fatih Yılmaz getirildi.
Baykan Ergören, yaşadıkları tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen yeni sezona hazırlanacaklarını belirterek, "İlk etapta Teknik Direktör Fatih Yılmaz ile anlaştıktan sonra hocamızın ve yönetimin çalışmaları ile oluşturduğumuz 25 futbolcu ile bugün İçmeler Belediye Tesislerinde akşam yemeğinde toplanarak sezonu açacağız. Yaşadığımız sıkıntılı günlerde, ilçemizin bölgemizin değerli iş adamlarının gösterecekleri ilgi ve destekle, her zaman bizlerin heyecanını canlı tutan muhteşem taraftarımızın hiç kaybetmediği inancıyla tüm zorlukları aşacağımıza inanıyoruz. Ayrıca en sıkıntılı dönemimizde yine verdiği destekle kulübümüze can suyu veren Belediye Başkanımız Kasım Şimşek'e teşekkür ederiz" dedi.
- 18.7.2018 13:20
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Fener gençleri garantiye aldı
Toplam 3
Yorum
Tamam Genç oyunculara yazık oluyor fenerbahçeye giden perişan oldu.
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Mandzukic’te yeni rakip var
Toplam 3
Yorum
Husnu Sonmacta manzukic bir gol atti ama mac izlenirse pek okadarda ahim sahim deyildi onun yaptigini negredoda yapar besiktas takim halindoynarsa
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Şiddete son!
Toplam 1
Yorum
dost ya senın verdigin zararı kim karsılayacak tüpçü
Erzin Belediyespor'da Teknik Direktör Mehmet Fatih Yılmaz oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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