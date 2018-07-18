Erzin Belediyespor'da Teknik Direktör Mehmet Fatih Yılmaz oldu
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'da Yılmaz oldu

    Erzin Belediyespor'da Teknik Direktör Mehmet Fatih Yılmaz oldu

    3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden 'da teknik direktörlük görevine Yılmaz getirildi.

    Kulüp Başkanı Murad Ergörün, Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. doğumlu 53 yaşındaki Mehmet , geçmiş yıllarda da 'u çalıştırmıştı.
    Baykan Ergören, yaşadıkları tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen yeni sezona hazırlanacaklarını belirterek, "İlk etapta Teknik Direktör Fatih Yılmaz ile anlaştıktan sonra hocamızın ve yönetimin çalışmaları ile oluşturduğumuz 25 futbolcu ile bugün İçmeler Belediye Tesislerinde akşam yemeğinde toplanarak sezonu açacağız. Yaşadığımız sıkıntılı günlerde, ilçemizin bölgemizin değerli iş adamlarının gösterecekleri ilgi ve destekle, her zaman bizlerin heyecanını canlı tutan muhteşem taraftarımızın hiç kaybetmediği inancıyla tüm zorlukları aşacağımıza inanıyoruz. Ayrıca en sıkıntılı dönemimizde yine verdiği destekle kulübümüze can suyu veren Belediye Başkanımız Kasım Şimşek'e teşekkür ederiz" dedi.
    1. 18.7.2018 13:20
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