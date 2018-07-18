Diyarbekirspor’dan iki transfer birden
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ’dan iki birden

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    () 3. Lig 3. Grup takımlarından ’da dış çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

    Yeşil kırmızılı kulüp, dönemini kadrosuna çok önemli iki futbolcuyu katarak sürdürdü. , Afjet Afyonspor'un şampiyonluğa büyük katkı sunan kanat oyuncuları Tugay Adamcıl ve Emre Pehlivan'ı kadrosuna kattı. Her iki futbolcuyla 2'yer yıllık sözleşme imzalayan , çalışmalarının sonuna geldi.
    1. 18.7.2018 16:38
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