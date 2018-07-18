Cengiz Ünder'den tercümana 'Abi Türkçe anlatacaktın'
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HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'den tercümana ' anlatacaktın'

    Cengiz Ünder'den tercümana 'Abi Türkçe anlatacaktın'

    Roma'da oynayan milli futbolcu , kulüp televizyonuna verdiği röportaj sırasında tercümanın İtalyanca soruyu İtalyanca anlatmaya çalışınca ortaya eğlenceli dakikalar çıktı.

    Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu 'in kulüp televizyonuna verdiği röportaj sırasında ilginç bir olay yaşadı. Muhabirlerin Cengiz'e sorduğu İtalyanca soruları Türkçe'ye çeviren tercüman bir soruda öyle bir şey yaptı ki herkesi güldürdü. İtalyanca soruyu genç futbolcuya yine İtalyanca anlatmaya çalışan tercümanı milli futbolcu uyardı ve ' anlatacaktın' dedi. Bu olayın yaşanmasının ardından eğlenceleri anlar yaşandı.
    1. 18.7.2018 11:21
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