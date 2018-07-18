Cengiz Ünder'den tercümana 'Abi Türkçe anlatacaktın'
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder, kulüp televizyonuna verdiği röportaj sırasında tercümanın İtalyanca soruyu İtalyanca anlatmaya çalışınca ortaya eğlenceli dakikalar çıktı.
- 18.7.2018 11:21
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Volkan Demirel şimdiden Cocu'nun vazgeçilmezi
Toplam 5
Yorum
Mert volkan cocuyuda kandırdı yine aynı seneleri yaşayacağız volkanın olduğu yerde kaos olur başarı olmaz bunu senelerce gördük
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Galatasaray Serdar Gürler için Osmanlıspor ile transfer masasına oturdu
Toplam 6
Yorum
gs kanatlara bi çuval adam aldınız.ne gerek var. hem sinan ondan daha iyi oyuncu
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Bu sezon moda siyah
Toplam 1
Yorum
forma siyah forna idare eder. beyaz forma berbat. şu nike den kurtulsak süper olacak. şampiyonlar liginde daha özel bir forma giymemiz lazım.
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