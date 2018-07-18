Amed Sportif Faaliyetler’de seçmeler tamamlandı
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ’de seçmeler tamamlandı

    <a href="/index/amed-sportif-faaliyetler?id=dd78ec77-7589-4f0c-8635-1bad4b13b9bc" class="" rel="tag">Amed Sportif Faaliyetler</a>’de seçmeler tamamlandı

    () 2. Lig takımlarından ’de A takım futbolcu seçmeleri tamamlandı.

    Talaytepe Şehmus Özer Tesislerinde gerçekleşen seçmelere, yaklaşık 100 futbolcu katıldı. Bölge illerinin yanı sıra illerinden de katılımın gerçekleştiği seçmelere, 18-24 yaş arasındaki futbolcular yer aldı. Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak ve yardımcı antrenörlerinin denetiminde yapılan seçmelerde beğenilen sporcular, daha sonra açıklanacak. Beğenilen futbolcular Amed Sportif Faaliyetlerin yeni sezon hazırlık kampına götürülecek.
    1. 18.7.2018 16:33
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