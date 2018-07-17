Yüreğir Belediyesi mahalleler arası futbol turnuvası düzenliyor
Yüreğir Belediyesi, çocukların yaz aylarını daha iyi değerlendirmeleri amacıyla Ağustos ayı başında başlayacak olan mahalleler arası minikler futbol turnuvası düzenliyor.
Turnuvaya katılacak takımların malzemelerinin Yüreğir Belediyesi tarafından karşılanacağını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Çocuklarımızı sokağın olumsuz koşullarından uzaklaştırıp spor yapmalarını sağlamaktır. Çocuklarımız spor yaparak fiziki gelişimlerinin yanı sıra onları takımdaşlık, arkadaşlık bağlarını güçlendirerek daha sosyal hale gelmelerini sağlamak istiyoruz. Amacımız çocuklarımızın yaz aylarını daha iyi değerlendirmelerini sağlayıp onları spora yönlendirmek istiyoruz. Onun için Yüreğir'i spor tesisleriyle donatıyoruz" dedi.
Yüreğir'e 15 adet spor tesisi yaparak ilçeyi spor tesisleriyle donattıklarını, tesislerin gençlerimizin hizmetinde olduğunu belirten Çelikcan, "Yüreğirli gençlerimiz rahat ve temiz ortamlarda, spor tesislerinde rahatça sporlarını yapabileceklerdir. Gençlerimiz bu spor tesislerinde spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzaklaşacaktır. Bunun için Yüreğir'de her mahalleye bir spor tesisi sloganı ile spor tesisleri yaptık. Gençlerimizin spor tesislerine ulaşmalarını kolaylaştırıyor ve spor yapmalarına yardımcı oluyoruz. Turnuvayı da bu tesislerimizde yapacağız" şeklinde konuştu.
Yüreğir Belediyesi'nin düzenleyeceği mahalleler arası futbol turnuvasına kayıtlar, 27 Temmuz'a kadar belediyenin 'Beyaz Masa'sına yapılabilecek.
Turnuva, Ağustos ayının başında başlayacak.
- 17.7.2018 12:46
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psv burası hollanda degil hakemler hak edene puanı vermiyor istediğine veriyor ,aykutu ve azizi çok arayacak bu kulub
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