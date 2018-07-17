Yaz Futbol Okulu için santra yapıldı
Adana'da, 9 ilçedeki 10 stadyumda yaz tatili boyunca sürecek Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Futbol Okulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün başlama vuruşu ile açıldı.
Teknik Direktör Tekin İncebaldır koordinesinde 22 yardımcı antrenör ile 7-15 yaş arasındaki 7 bin çocuk ve gence ücretsiz eğitim verecek olan Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Futbol Okulunun açılışı gerçekleştirildi. Geleceğin yıldız kramponlarının Adana'dan yetişmesi için her yaz tatilinde futbol okulları açan Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, Yumurtalık, Feke, Pozantı, Kozan ve Karaisalı ilçelerinde Eylül ayı sonuna kadar devam edecek olan Yaz Futbol Okullarının açılışı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün de katıldığı törenle gerçekleştirildi.
Açılış töreninde konuşan Başkan Hüseyin Sözlü, futbola ilginin yoğun olduğu bir dönemde Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bir futbol okulu açıyor olmaktan, bunu gelenekselleştirmekten gurur duyduklarını ifade etti ve "İnanıyorum ki Türk Futbolunun yıldızları buradan çıkacak" dedi. 18 Haziran itibariyle eğitime açılan Yaz Futbol Okulları Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün başlama vuruşu ile açıldı.
Tören sonunda Başkan Sözlü çocuklarla birlikte bir süre futbol oynadı.
- 17.7.2018 12:44
- Güncelleme: 17.7.2018 13:57
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