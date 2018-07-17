7 bin çocuk ücretsiz futbol eğitimi alacakBüyükşehir Belediyesi Yaz Futbol Okulu Başkan Sözlü’nün başlama vuruşu ile açıldı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Yaz Okulu için santra yapıldı

    Yaz Futbol Okulu için santra yapıldı

    'da, 9 ilçedeki 10 stadyumda yaz tatili boyunca sürecek Yaz Okulu, Büyükşehir Belediye Başkanı ’nün başlama vuruşu ile açıldı.

    Başkan Sözlü, sporun ve sporcunun her daim yanında olduklarını, futbola ilginin en yüksek olduğu bir dönemde Büyükşehir Belediyesi Yaz Okulunu açmaktan gurur duyduğunu belirtti.

    Teknik Direktör Tekin İncebaldır koordinesinde 22 yardımcı antrenör ile 7-15 yaş arasındaki 7 bin çocuk ve gence ücretsiz eğitim verecek olan Yaz Futbol Okulunun açılışı gerçekleştirildi. Geleceğin yıldız kramponlarının Adana'dan yetişmesi için her yaz tatilinde futbol okulları açan Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, Yumurtalık, Feke, Pozantı, Kozan ve Karaisalı ilçelerinde Eylül ayı sonuna kadar devam edecek olan açılışı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 'nün de katıldığı törenle gerçekleştirildi.

    Açılış töreninde konuşan Başkan Hüseyin Sözlü, futbola ilginin yoğun olduğu bir dönemde Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bir futbol okulu açıyor olmaktan, bunu gelenekselleştirmekten gurur duyduklarını ifade etti ve "İnanıyorum ki Türk Futbolunun yıldızları buradan çıkacak" dedi. 18 Haziran itibariyle eğitime açılan Yaz Futbol Okulları Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün başlama vuruşu ile açıldı.
    Tören sonunda Başkan Sözlü çocuklarla birlikte bir süre futbol oynadı.
    1. 17.7.2018 12:44
    2. Güncelleme: 17.7.2018 13:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yaz Futbol Okulu için santra yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN