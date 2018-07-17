Manisaspor'a müjde
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    'a müjde

    Manisaspor'a müjde

    2'nci Lig 'ta mücadele edecek , yasağını kaldırmak için büyük çaba harcıyor.

    Daha önce borçlu olduğu 8 eski futbolcusuyla anlaşma sağlayan siyah beyazlılarda Emrah Tuncel ve Emrullah Şalk'ın da fedakarlık yaptığı öğrenildi. Başkan Bülent Baygeldi, iki futbolcunun yasağını kaldırdığını belirterek, "Yeni sezon öncesinde önümüzdeki en büyük sorunlardan birisi olan transfer yasağını kaldırmak için mücadele ediyoruz. Bu kapsamda yasağı koyduran isimler kulübümüzün önünü açmak adına bizlere büyük kolaylık sağlıyorlar. Emrah ve Emrullah'a çok teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki en kısa sürede bu sorunu tamamen çözüp önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

    1. 17.7.2018 12:34
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