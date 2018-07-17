Manisaspor'a müjde
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Manisaspor, transfer yasağını kaldırmak için büyük çaba harcıyor.
Daha önce borçlu olduğu 8 eski futbolcusuyla anlaşma sağlayan siyah beyazlılarda Emrah Tuncel ve Emrullah Şalk'ın da fedakarlık yaptığı öğrenildi. Başkan Bülent Baygeldi, iki futbolcunun transfer yasağını kaldırdığını belirterek, "Yeni sezon öncesinde önümüzdeki en büyük sorunlardan birisi olan transfer yasağını kaldırmak için mücadele ediyoruz. Bu kapsamda yasağı koyduran isimler kulübümüzün önünü açmak adına bizlere büyük kolaylık sağlıyorlar. Emrah ve Emrullah'a çok teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki en kısa sürede bu sorunu tamamen çözüp önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.
- 17.7.2018 12:34
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
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celal yanı dıyorklı bu sene 2.lıkte beklemeyın bızden bır sey olmaz ah azız dersınız
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F.Bahçe'de bir dönem resmen kapandı! Tek patron Comolli...
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Ali koc fenerbahceyi kocun bir fabrikası zannedenler olmadigini fenere zarar vererek anlayacaklar
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Cocu: "PSV'deki modeli uygulayacağız"
Toplam 1
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psv burası hollanda degil hakemler hak edene puanı vermiyor istediğine veriyor ,aykutu ve azizi çok arayacak bu kulub
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