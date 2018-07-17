İzlanda'da Hallgrimsson dönemi sona erdi
İzlanda Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Heimir Hallgrimsson'un kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını duyurdu
İzlanda Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, görevinden ayrıldı.
İzlanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik adamın kendi isteğiyle milli takımdaki görevinden ayrıldığı belirtildi.
Ülkesinde aynı zamanda dişçilik mesleğini de sürdüren Hallgrimsson yönetiminde tarihinde ilk kez 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan İzlanda, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.
İzlanda Milli Takımı'nın önceki teknik direktörü Lars Lagerback'in 2011'de yardımcılığını üstlenen Hallgrimsson, 2014'te ise Lagerback ile takımı ortaklaşa çalıştırmaya başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na 2016'da ilk kez katılan ve çeyrek finale kadar yükselen İzlanda'da Lagerback, Norveç Milli Takımı'nı çalıştırarak yoluna devam ederken, Hallgrimsson ise İzlanda'yı tek başına çalıştırmaya devam etmişti.
- 17.7.2018 15:55
-
Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
-
Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
-
Beşiktaş'tan UEFA açıklaması!
Toplam 1
Yorum
hukuksal hakki yok koskoca klübün düştüğü hale bakarmisiniz ne demek taraftar gelmesin deplasman maçlarına
İzlanda'da Hallgrimsson dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.