İzlanda'da Hallgrimsson dönemi sona erdi
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    İzlanda'da Hallgrimsson dönemi sona erdi

    İzlanda'da Hallgrimsson dönemi sona erdi

    İzlanda Federasyonu, milli takım teknik direktörü Heimir Hallgrimsson'un kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını duyurdu

    İzlanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, görevinden ayrıldı.

    İzlanda Federasyonundan yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik adamın kendi isteğiyle milli takımdaki görevinden ayrıldığı belirtildi.

    Ülkesinde aynı zamanda dişçilik mesleğini de sürdüren Hallgrimsson yönetiminde tarihinde ilk kez 2018 'na katılan İzlanda, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.

    İzlanda 'nın önceki teknik direktörü Lars Lagerback'in 2011'de yardımcılığını üstlenen Hallgrimsson, 2014'te ise Lagerback ile takımı ortaklaşa çalıştırmaya başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na 2016'da ilk kez katılan ve çeyrek finale kadar yükselen İzlanda'da Lagerback, Norveç 'nı çalıştırarak yoluna devam ederken, Hallgrimsson ise İzlanda'yı tek başına çalıştırmaya devam etmişti.

    1. 17.7.2018 15:55
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