İnegölspor Teknik Direktörü Ertekin: "Ya başarırım ya da giderim"

TFF 2'nci Ligi Beyaz grupta mücadele verecek olan İnegölspor, yeni sezon çalışmalarına dualarla başladı. Küçükbaş kurban kesiminin yapıldığı törende şampiyonluk duaları yapıldı. İnegöl İlçe Stadı'nda düzenlenen programda konuşan İnegölspor Başkanı Eşref Güç, "2018-2019 sezonu tüm takımlara hayırlı olsun. İnşallah kaza bela olmadan iyi bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum. İnegölspor olarak seri seri transferlerle hazır olmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu çalışmaları istişare ederek yapıyoruz. Malum futbolcu fiyatları oldukça yüksek. İnegölspor'a katkı sağlayacak oyuncuları almaya çalışıyoruz. Haddini bilen şımarmayan futbolcularla çalışmayı istiyoruz. Transferlerimiz devam edecek. Kampta beğenilmeyen futbolcular olabilir. Hedefte şaşma yok. Güzel ve ciddi bir gruptayız. iyi takımlar var. Hedefimiz öncelikle 1'inci Lig. Olmazsa Play Off'tan çıkmak. Daha önce final oynadık diye herkes bizden başarı bekliyor. Yeni teknik heyetimizin birçok şampiyonluğu var. İnegöllülerin desteklerini bekliyoruz. Maçlarımıza herkesi bekliyoruz. Uzun maraton olacak. Güleceğimiz, ağlayacağımız bir sezon olacak. Birlik beraberlik bozulmadan iyi bir sezon geçiririz inşallah. Birinci olarak sezonu tamamlarız inşallah" dedi.

Konuşmanın ardından dualarla kurban kesimi yapıldı.



ERTEKİN: "YA BAŞARIRIM YA DA BAŞARIRIM.."



İnegölspor sezon çalışmaları öncesi basın açıklaması yapan teknik direktörü İsmail Ertekin ise, "Tek derdimiz şampiyonluk. Onun için de oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. Onun için bize hedefe götürecek oyunlar gerekiyor. Bir iki tane daha oyuncu alacağız. Her şey istediğimiz gibi oluyor. Hafta sonuna kadar çift çalışmayla devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta bolu da kampa gideceğiz. Oyuncuların son durumlarına bakacağız" dedi.

Ayrıca TFF 2'nci Lig Beyaz Grub'u değerlendiren Ertekin, "Her takım kuvvetli. 18 takımın 18'ine sorsan herkes şampiyonluğa oynuyor. Ama bu ligde çok para değil doğru parayı ödeyen, doğru oyuncuyu bulanlar şampiyon olacak. Bizde buna göre bütçemizi yapıyoruz. Birinci takım olmak için gerekli çabayı sarf edeceğiz" diye konuştu. Başarının olup olmayacağının sorulması üzerine Ertekin, "Ya başarırım ya da başarırım, başaramazsak çeker giderim" ifadelerini kullandı.