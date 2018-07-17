Hatayspor, Tom'u renklerine bağladı
Spor Toto 1. Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor, Elazığspor’dan Wellington Brito da Silva'yı (Tom) renklerine bağladı.
Geçen sezon başarılı bir performans sergileyerek 28 maçta 8 gol atan Tom'un Hatayspor'a büyük katkı sağlayacağına inandığını belirten Hatayspor Sportif Direktörü Gökhan Zan, İstanbul'da gerçekleşen imza töreninde düşüncelerini paylaştı. İmza sonrası Tom'un Erzurum'daki kampa katılacağını ifade eden Zan, "Tom, uzun zamandır takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Orta sahanın farklı bölgelerinde etkili olabiliyor. Bu seneki hedeflerimize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Umarım her iki taraf için de hayırlı olur" dedi.
- 17.7.2018 17:21
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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Beşiktaş'tan UEFA açıklaması!
Toplam 1
Yorum
hukuksal hakki yok koskoca klübün düştüğü hale bakarmisiniz ne demek taraftar gelmesin deplasman maçlarına
Hatayspor, Tom'u renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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