Dursun Sorgun, TKİ Tavşanlı Linyitspor ile anlaştı
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    , TKİ ile anlaştı

    Dursun Sorgun, TKİ Tavşanlı Linyitspor ile anlaştı

    'nın Tavşanlı ilçesi Çobanköyspor'da yetişen ve geçtiğimiz sezon () Moymulspor'da oynayan 19 yaşındaki sağ açık ve orta saha futbolcusu , 3. Lig ve BAL'dan gelen birçok teklifi ret ederek tercihini TKİ 'dan yana kullandı.

    Genç yetenek Sorgun, "TKİ 'u tercih etmemdeki sebep, geçtiğimiz yıl birlikte olduğum hocamız Erhan Sarıgöl'ün Linyitspor'da olması ve memleketimizin takımına şampiyonlukta katkıda bulunmak için kulübümle imzayı attım." dedi.
    1. 17.7.2018 12:19
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