Dursun Sorgun, TKİ Tavşanlı Linyitspor ile anlaştı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çobanköyspor'da yetişen ve geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Ligde (BAL) Moymulspor'da oynayan 19 yaşındaki sağ açık ve orta saha futbolcusu Dursun Sorgun, 3. Lig ve BAL'dan gelen birçok teklifi ret ederek tercihini TKİ Tavşanlı Linyitspor'dan yana kullandı.
- 17.7.2018 12:19
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celal yanı dıyorklı bu sene 2.lıkte beklemeyın bızden bır sey olmaz ah azız dersınız
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psv burası hollanda degil hakemler hak edene puanı vermiyor istediğine veriyor ,aykutu ve azizi çok arayacak bu kulub
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