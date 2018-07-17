Aydınspor 1923 yönetiminden Başkan Özakcan'a ziyaret
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    yönetiminden Başkan Özakcan'a ziyaret

    <a href="/index/aydinspor-1923?id=d3a9eed3-a88c-4791-90c9-e935f9649fb1" class="" rel="tag">Aydınspor 1923</a> yönetiminden Başkan Özakcan'a ziyaret

    yönetimi Başkanı M. 'ı makamında ziyaret etti. Başkan Özakcan, "Efeler'in ağabeyi olduğu gibi 'ün de ağabeyiyim" dedi.

    'de mutlak şampiyonluk parolası ile sezona başlayacak olan 'de, gerçekleştirilen kongre sonrası yeni başkan ve yönetimi nezaket ziyaretlerini sürdürüyor. yönetimi, Başkanı M. 'ı makamında ziyaret ederek, yeni sezonda da Belediye Başkanı Özakcan'dan destek istedi. Başkan Özakcan'dan destek sözü alan yönetim, Özakcan'a çiçek ve isminin yazılı olduğu takım forması hediye etti.

    2018-2019 sezonunda mutlak şampiyonluk için sahaya çıkacaklarını ifade eden Aydınspor 1923 Başkanı , "Zor şartlarda göreve geldik. Şehrimizin önde gelen isimlerinin bizleri yalnız bırakmayacağından eminiz. Bu takım protokolünden vatandaşına hepimizin takımı. Takımımızı yeni sezonda şampiyon yaparak yeniden yükselişe geçeceğiz. Aydınspor 1923' bugüne kadar desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mesut beye çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kendisi mütevazi kişiliği ile de bizlerin takdirini topluyor" ifadelerini kullandı.

    Başkanı M. Aydınspor 1923'ün hakettiği yerde olmadığını ve el birliği ile takımı daha güzel yerlere taşıyacaklarını kaydederek şöyle devam etti; "Hüsamettin başkan ve yönetimini bu derece zor ve önemli bir görev üstlendikleri için tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Efeler halkı bana 'Efeler'in Mesut Ağabeyi' ismini koydu. Ben de halkımızın olduğu gibi her zaman Aydınspor 1923'ün de yanındayım, takımın ağabeyiyim. Bu takım hepimizin takımı, sporcuları hepimizin çocukları. Takıma her zaman desteğimiz sürecek. İnanıyorum ki takımımız önümüzdeki sene şampiyon olarak yeniden 3. ligde boy gösterecek"
    Ziyarette Aydınspor 1923 Başkanı Hüsamettin Artan'a Yönetim Kurulu Üyeleri Levent Sabancı, Fevzi Subaşı, Nihat Tığlı ve Kasem Taşpınar da eşlik etti.
    1. 17.7.2018 14:19
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