Antalyalı akademisyen hakem A Klasman'a yükseldi
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Antalyalı akademisyen hakem A Klasman'a yükseldi

    Antalyalı akademisyen hakem A Klasman'a yükseldi

    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı Dr. olan hakem , () tarafından A Klasman kategorisine yükseltildi.

    tarafından 2018-2019 sezonu itibariyle A Klasman'a terfi eden Dr. olan hakem , Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden hakemin yer aldığı 23 kişilik listenin içinde kendine yer bulmayı başardı. Önümüzdeki sezondan itibaren 1. Lig maçları yönetecek olan Erdoğan, görev verilmesi halinde Spor Toto Süper Lig'de de düdük çalabilecek.
    Murat Erdoğan, 13 yıllık futbol hakemliği kariyerinde 5 yıl İl Hakemi, 2 yıl Bölgesel Hakem, 4 yıl C , 2 yıl da B Klasman Hakemi olarak görev yapmıştı.
    1. 17.7.2018 14:05
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