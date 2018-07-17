Antalyalı akademisyen hakem A Klasman'a yükseldi
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi olan hakem Murat Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından A Klasman kategorisine yükseltildi.
Murat Erdoğan, 13 yıllık futbol hakemliği kariyerinde 5 yıl İl Hakemi, 2 yıl Bölgesel Hakem, 4 yıl C Klasman Hakemi, 2 yıl da B Klasman Hakemi olarak görev yapmıştı.
- 17.7.2018 14:05
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psv burası hollanda degil hakemler hak edene puanı vermiyor istediğine veriyor ,aykutu ve azizi çok arayacak bu kulub
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