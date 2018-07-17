Altay'da kaptanlardan güvence
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    'da kaptanlardan güvence

    <a href="/index/altay?id=e6f757e5-c6c7-470f-92d7-6a4c0b194673" class="" rel="tag">Altay</a>'da kaptanlardan güvence

    1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi ikinci etap hazırlıklarını 'da sürdüren 'da takım kaptanları , ve , taraftarlara başarı sözü verdi.

    Antrenmanların yoğun tempoda geçtiğini belirten üç usta futbolcu, "Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız da bize kısa sürede uyum sağladı. Onlar da formasını taşımanın ne kadar önemli olduğunun farkında. Taraftarımız merak etmesin. 'a yakışan mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.
    Tek hedeflerinin siyah beyazlı takımı hak ettiği 'e taşımak olduğunu vurgulayan kaptanlar, "Ne kadar zor bir ligde yer aldığımızı çok iyi biliyoruz, ancak kenetlendiğimizde başaramayacağımız bir şey yok. Üst üste üçüncü şampiyonluğu yaşamak için buradayız. Bize güvenenleri mahçup etmeyeceğiz. Takıma kaptanlıkla birlikte ağabeylik yapacağız. Motivasyonumuzu her zaman en üst seviyede tutacağız. Biz istersek başarırız. Her zaman daha çok çalışıp hedefe ulaşmak için çaba göstereceğiz" diye konuştu.

    1. 17.7.2018 15:59
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