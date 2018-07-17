Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Demirspor'da hazırlıkları sürüyor

    Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    Demirspor hazırlıklarını Kızılcahamam ’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

    Demirspor, 1. Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarını 'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde çalışmalara devam eden mavi-lacivertlilerin sabah antrenmanı 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, core egzersizleri ve bosular ile denge çalışmasıyla devam etti. Ana bölümde futbola özgü interval dayanıklılık Adana Demirsporlu futbolcular antrenmanı noktaladı.
    , akşam yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak.
    1. 17.7.2018 12:32
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