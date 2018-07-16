Sivas Belediyespor 11 futbolcuyla sözleşme imzaladı
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    11 futbolcuyla sözleşme imzaladı

    Sivas Belediyespor 11 futbolcuyla sözleşme imzaladı

    TFF 2. Lig takımlarından öncesi kadrosuna kattığı 11 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

    Yeni sezonda 2. Lig 'ta mücadele edecek olan anlaşmaya vardığı futbolcularla kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde sözleşme imzaladı. 'dan Serkan Yavuz, 'ndan Mesut Ağgül, Demir Grup Sivasspor'dan İbrahim İşçi, Tokatspor'dan Murat Cömert ve Ercüment Eray Ataklı, Sarıyer'den Ali Zorlu, Osmaniyespor'dan , Bayburtspor'dan Güray Gazioğlu, Erokspor'dan Günay Şakar, 'dan Berkay Öztuvan ve Etimesgutspor'dan Halil İbrahim Can ile sözleşme imzalayan yeşil-beyazlı ekip kadrosunu güçlendirdi.
    Sivas Belediyespor Başkanı Hasan Karaman için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Geçen seneki takımımızdan giden oyuncularımız oldu. Ciddi bir oyuncu grubu gitmek zorunda kaldı. Bunların yerine de yeni transferler alarak çalışmalarımızı tamamlama noktasına geldik. komitemize teşekkür ediyorum. Gerçekten ciddi ve özverili bir çalışma yaptılar. Sivas Belediyespor olarak bütçemiz kısıtlı, gelir noktasında yeterli bir gelire sahip değiliz. Onun için de mevcut bütçe içerisinde en iyisini, en güzelini nasıl yaparız diyerek arkadaşlarla oturup konuştuk ve bu kısıtlı bütçe içerisinde en iyisini yapmaya çalıştık. İmkanlarımız, şartlarımız içerisinde en iyisini yapmak zorundaydık" dedi.

    "Futbol piyasası çok yüksek"


    piyasasında fiyatların çok yüksek olduğunu ifade eden Karaman, "Geçen seneye göre ciddi bir artışımız oldu ama arkadaşlarımızın çalışmaları sonucunda bütçeyi aşağı indirme noktasına geldik. Giden oyuncularımız arasında gerçekten kaliteli iyi oyuncularımız vardı. Bunlarla anlaşma yoluna girdik ve çok çalıştık ama bir türlü arkadaşlarla anlaşamadık. Gerçekten çok yüksek fiyatlar veriliyor bizim o fiyatları verme şansımız yok. Bu sene inşallah kurduğumuz takımla başarı elde edebilmek için elimizden geleni yapacağız. Takımımız sıfırdan kuruluyormuş gibi oldu bu sene belki başlangıçta biraz bocalama olacak, olumsuzluk olacak ama ileri de inşallah bunu toparlayarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

    1. 16.7.2018 14:17
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