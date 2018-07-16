Muğlaspor'a Beyimoğlu'ndan müjde
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    'a Beyimoğlu'ndan müjde

    <a href="/index/muglaspor?id=3d40994e-8a8d-4014-a645-4d09fa8b60f2" class="" rel="tag">Muğlaspor</a>'a Beyimoğlu'ndan müjde

    3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek 'da eski başkanlardan Haluk Beyimoğlu'nun kulüpten alacağı paranın bir kısmından feragat ettiği açıklandı.

    Beyimoğlu ile bir araya gelen Başkan Erol Kapiz yapılan görüşmelerde anlaşma sağladıklarını söyledi. Kapiz, " hepimizin vazgeçilmez ortak sevdasıdır. Göreve geldikten sonra kulüpten alacağı olan kişilerle uzlaşma sağlamak amacıyla görüşmeler yaptık. Beyimoğlu'na gösterdiği anlayış nedeniyle büyük ailesi adına teşekkür ediyorum" dedi.

    1. 16.7.2018 13:43
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