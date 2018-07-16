Muğlaspor'a Beyimoğlu'ndan müjde
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Muğlaspor'da eski başkanlardan Haluk Beyimoğlu'nun kulüpten alacağı paranın bir kısmından feragat ettiği açıklandı.
Beyimoğlu ile bir araya gelen Başkan Erol Kapiz yapılan görüşmelerde anlaşma sağladıklarını söyledi. Kapiz, "Muğlaspor hepimizin vazgeçilmez ortak sevdasıdır. Göreve geldikten sonra kulüpten alacağı olan kişilerle uzlaşma sağlamak amacıyla görüşmeler yaptık. Beyimoğlu'na gösterdiği anlayış nedeniyle büyük Muğlaspor ailesi adına teşekkür ediyorum" dedi.
- 16.7.2018 13:43
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Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 3
Yorum
pomak amma abarttilar bu adamı yaa şampiyonlar liginde oynayacağız bununlamı,gördük dünya kupasında nasıl oluğunu adam gibi adam alın..
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"Dünya markası böyle olunur!"
Toplam 7
Yorum
... Kafaya bak! Boş boş!
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Ne ayrılması!
Toplam 3
Yorum
KrAlex Elinden geleni yapmaya çalışıyor o bir gerçek fakat Avrupa müsabakaları için yetersiz bir isim satılmalıdır. futbolda duygusallığa yer yktr
Muğlaspor'a Beyimoğlu'ndan müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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