Muğlaspor'a Beyimoğlu'ndan müjde

Beyimoğlu ile bir araya gelen Başkan Erol Kapiz yapılan görüşmelerde anlaşma sağladıklarını söyledi. Kapiz, "Muğlaspor hepimizin vazgeçilmez ortak sevdasıdır. Göreve geldikten sonra kulüpten alacağı olan kişilerle uzlaşma sağlamak amacıyla görüşmeler yaptık. Beyimoğlu'na gösterdiği anlayış nedeniyle büyük Muğlaspor ailesi adına teşekkür ediyorum" dedi.