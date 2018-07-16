Manisaspor'da sponsor sorunu – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'da sponsor sorunu

    Manisaspor'da sponsor sorunu

    2. Lig ekiplerinden 'un isim sponsoru Özel Grandmedical Hastanesi ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

    Yönetimin noter kanalıyla Grandmedical'e ihtarname çektiği ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların isim sponsorluğu anlaşmasının az bir bedelle yapıldığını gerekçe gösterdiği ve kulübün zarara uğradığını ileri sürdüğü kaydedildi. 'nun fesih konusunda nasıl bir karar vereceği ilerleyen günlerde netleşecek.

    1. 16.7.2018 13:40
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