Manisaspor'da sponsor sorunu
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor'un isim sponsoru Özel Grandmedical Hastanesi ile yollarını ayırdığı iddia edildi.
Yönetimin noter kanalıyla Grandmedical'e ihtarname çektiği ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların isim sponsorluğu anlaşmasının az bir bedelle yapıldığını gerekçe gösterdiği ve kulübün zarara uğradığını ileri sürdüğü kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun fesih konusunda nasıl bir karar vereceği ilerleyen günlerde netleşecek.
- 16.7.2018 13:40
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
ismiMİZ evet görüyoruz kalbe atılan imzaları, milli takımdan
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
Vatandaş Onun için mi federasyona tazminat davası açtın milli takıma ne verdin ne yüzle o paraları aldın..
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Süper Lig'in kupadaki en başarılısı Vida
Toplam 1
Yorum
REİSSS ŞAMPİYON HER YERDE ANKARAGÜCÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
Manisaspor'da sponsor sorunu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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