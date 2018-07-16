Manisaspor'da sponsor sorunu

Yönetimin noter kanalıyla Grandmedical'e ihtarname çektiği ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların isim sponsorluğu anlaşmasının az bir bedelle yapıldığını gerekçe gösterdiği ve kulübün zarara uğradığını ileri sürdüğü kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun fesih konusunda nasıl bir karar vereceği ilerleyen günlerde netleşecek.