Denizlispor'da Mehmet ve Alperen kampa katıldı
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    'da Mehmet ve Alperen kampa katıldı

    Denizlispor'da Mehmet ve Alperen kampa katıldı

    Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Kızılcahamam'da kampa giren 1'inci Lig ekibi 'da Mehmet Akyüz sorunu çözüldü.

    Yeşil-siyahlılarda takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan tecrübeli golcü takımla çalışmalara katıldı. Ege ekibinin Akhisarspor'dan transfer ettiği genç futbolcu Alperen Babacan'ın da takıma dahil olduğu açıklandı.
    kampında daha çok fizik ve kondisyon ağırlıklı çalışan 'un, Kızılcahamam'da taktik idmanlara ağırlık vereceği bildirildi.
    Buradaki kampta Afyonspor ve ile hazırlık maçı oynayacak olan Denizlispor'un en az 3 karşılaşma yapacağı ifade edildi.
    Teknik direktör Kızılcahamam'da 13 gün boyunca çok sıkı çalışacaklarını söyledi.

    1. 16.7.2018 13:01
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