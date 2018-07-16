Denizlispor'da Mehmet ve Alperen kampa katıldı
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Kızılcahamam'da kampa giren 1'inci Lig ekibi Denizlispor'da Mehmet Akyüz sorunu çözüldü.
Yeşil-siyahlılarda takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan tecrübeli golcü takımla çalışmalara katıldı. Ege ekibinin Akhisarspor'dan transfer ettiği genç futbolcu Alperen Babacan'ın da takıma dahil olduğu açıklandı.
Afyonkarahisar kampında daha çok fizik ve kondisyon ağırlıklı çalışan Denizlispor'un, Kızılcahamam'da taktik idmanlara ağırlık vereceği bildirildi.
Buradaki kampta Afyonspor ve Osmanlıspor ile hazırlık maçı oynayacak olan Denizlispor'un en az 3 karşılaşma yapacağı ifade edildi.
Teknik direktör Osman Özköylü Kızılcahamam'da 13 gün boyunca çok sıkı çalışacaklarını söyledi.
- 16.7.2018 13:01
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
ismiMİZ evet görüyoruz kalbe atılan imzaları, milli takımdan
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
Vatandaş Onun için mi federasyona tazminat davası açtın milli takıma ne verdin ne yüzle o paraları aldın..
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Süper Lig'in kupadaki en başarılısı Vida
Toplam 1
Yorum
REİSSS ŞAMPİYON HER YERDE ANKARAGÜCÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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