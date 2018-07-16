Denizlispor'da Mehmet ve Alperen kampa katıldı

Yeşil-siyahlılarda takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan tecrübeli golcü takımla çalışmalara katıldı. Ege ekibinin Akhisarspor'dan transfer ettiği genç futbolcu Alperen Babacan'ın da takıma dahil olduğu açıklandı.

Afyonkarahisar kampında daha çok fizik ve kondisyon ağırlıklı çalışan Denizlispor'un, Kızılcahamam'da taktik idmanlara ağırlık vereceği bildirildi.

Buradaki kampta Afyonspor ve Osmanlıspor ile hazırlık maçı oynayacak olan Denizlispor'un en az 3 karşılaşma yapacağı ifade edildi.

Teknik direktör Osman Özköylü Kızılcahamam'da 13 gün boyunca çok sıkı çalışacaklarını söyledi.