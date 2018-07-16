Çakır'ı sinirlendiren transfer sorusu!

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda görev alan Türk hakem Cüneyt Çakır ve yardımcıları Tarık Ongun ile Bahattin Duran Türkiye'ye döndü. Çakır, Dünya Kupası ve gelecek sezon Türkiye'de de uygulanmaya başlayacak olan VAR sistemiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu.



Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşması yöneten ve bundan sonraki turnuvalar için hedeflerinin final olduğunu ifade eden Cüneyt Çakır, "Bizim için çok önemliydi orada ülkemizi temsil ediyorduk. İkinci kez üst üste dünya kupasında görev yaptık. İki dünya kupasında da yarı final yöneterek ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil ettiğimiz inanıyorum. Bizim için dua eden herkese teşekkür ederim. Bizim için tabi ki de bu seviye olmak Türk hakemliğini, Türk futbolunu temsil etmek gurur verici bir şey. Bundan sonra da çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz. İnşallah bundan sonraki turnuvalarda final maçlarında görev almaya çalışacağız. Biz oradayken, Türk halkının desteğini hep hissettik ve onların duaları bizim için çok önemliydi. İki grup maçı ve daha sonra yarı final müsabakasıyla başarımızı taçlandırdık. Kısa ve uzun vadeli hedeflerimizi var bunları da umarım gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.



"BİR KAÇ HAFTA ANLAYIŞ GÖSTERMELİLER"

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kullanılan ve gelecek sezondan itibaren Türkiye'de de uygulanacak olan VAR sistemiyle ilgili de konuşan Çakır, "Video Hakem Sistemi ilk kez Dünya Kupası'nda uygulandı. Yeni bir uygulama herkes Dünya Kupası'nda takip etti. Tabi ülkemizden uygulanmaya başladıktan sonra ilk birkaç hafta herkesin anlayış göstermesi lazım. Çünkü yeni bir sistem bu. Ben futbola fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü bir adalet duygusu var. Bu gerçekleşecek. Büyük hatalardan bizi koruyacak. Umarım Türk futbolu için hayırlısı olur." şeklinde konuştu.



2 GRUP MAÇI VE YARI FİNAL YÖNETTİ

Cüneyt Çakır ve ekibi Dünya Kupası'nda 3 maçta görev yaptı. B Grubu'nda İran'ın Fas'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın hakemi olan Çakır ve yardımcıları, D Grubu'nda Arjantin'in Nijerya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yönetti. Çakır ve ekibi son olarak yarı finalde Hırvatistan'ın İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldiği karşılaşmada görev aldı.

SİNİRLENDİREN SORU

Çin'den kendisine transfer teklifi gelip gelmediğiyle ilgili soruya ise Çakır, "Bazı şeyleri siz çıkarıyorsunuz, rakam çıkarıyorsunuz sonra buna kendiniz inanıyorsunuz" yanıtını verdi.