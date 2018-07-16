Altınordu'nun Erzurum kampı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "İnşallah sezon sonunu da zirvede bitireceğiz." dedi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren takımın Palandöken'de deniz seviyesinden 2 bin 700 metre yükseklikte bulunan bir restoranda kahvaltı yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, zirveyi andıran yeri çok beğendiklerini aktararak, "Sezona zirvede başlıyoruz ve inşallah sezon sonunu da zirvede bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erzurum'daki yüksek rakımın faydasını sezon içerisinde göreceklerini bildiren takım kaptanı Hasan Hatipoğlu ise şunları kaydetti:

"Şu anda zorlanıyoruz ama çok önemli bir dönem geçiriyoruz. Çünkü biz tempolu bir takımız, bu rakım sayesinde tempomuzu daha da geliştireceğiz."