Altınordu'nun Erzurum kampı – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Altınordu'nun kampı

    Altınordu'nun Erzurum kampı

    : "İnşallah sezon sonunu da zirvede bitireceğiz"

    1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü , "İnşallah sezon sonunu da zirvede bitireceğiz." dedi.

    Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, sezon hazırlıklarını 'da sürdüren takımın Palandöken'de deniz seviyesinden 2 bin 700 metre yükseklikte bulunan bir restoranda kahvaltı yaptığı belirtildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Hüseyin Eroğlu, zirveyi andıran yeri çok beğendiklerini aktararak, "Sezona zirvede başlıyoruz ve inşallah sezon sonunu da zirvede bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

    Erzurum'daki yüksek rakımın faydasını sezon içerisinde göreceklerini bildiren takım kaptanı Hasan Hatipoğlu ise şunları kaydetti:

    "Şu anda zorlanıyoruz ama çok önemli bir dönem geçiriyoruz. Çünkü biz tempolu bir takımız, bu rakım sayesinde tempomuzu daha da geliştireceğiz."

    1. 16.7.2018 14:29
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