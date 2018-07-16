Altınordu'nun Erzurum kampı
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu: "İnşallah sezon sonunu da zirvede bitireceğiz"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "İnşallah sezon sonunu da zirvede bitireceğiz." dedi.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren takımın Palandöken'de deniz seviyesinden 2 bin 700 metre yükseklikte bulunan bir restoranda kahvaltı yaptığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, zirveyi andıran yeri çok beğendiklerini aktararak, "Sezona zirvede başlıyoruz ve inşallah sezon sonunu da zirvede bitireceğiz." ifadelerini kullandı.
Erzurum'daki yüksek rakımın faydasını sezon içerisinde göreceklerini bildiren takım kaptanı Hasan Hatipoğlu ise şunları kaydetti:
"Şu anda zorlanıyoruz ama çok önemli bir dönem geçiriyoruz. Çünkü biz tempolu bir takımız, bu rakım sayesinde tempomuzu daha da geliştireceğiz."
- 16.7.2018 14:29
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Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA 2 AYDIR BISEY YOK, HALDUN USTUNEL'I GETIRIN NE TRANSFERLER YAPAR, ALBAYRAK COK ACEMI
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 12
Yorum
Gslı Beyler gidin kendi sayfanızda yorum yapın..O gelir stad dolar o gelir şampiyonluk gelir o varsa başarı vardır..Biz seviyoruz kime ne...
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Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 4
Yorum
pomak amma abarttilar bu adamı yaa şampiyonlar liginde oynayacağız bununlamı,gördük dünya kupasında nasıl oluğunu adam gibi adam alın..
Altınordu'nun Erzurum kampı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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