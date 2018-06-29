İsveç halkı Jimmy Durmaz'a sahip çıktı
İsveç-Almanya maçı sonrası ırkçı saldırılara hedef olan Jimmy Durmaz'a, İsveç halkı sahip çıktı.
2 bin kişinin katıldığı protestoda ırkçılık lanetlendi. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt da Jimmy Durmaz'a destek için gösteri yerine geldi.
Büyükelçi Emre Yunt, Jimmy Durmaz'ın ailesi ile görüştükten sonra İHA mikrofonlarına şunları söyledi:
"Yedi ay önce Stockholm'de göreve başladım. Beni ilk ziyaret eden vatandaşlarımız arasında İsveç Milli Takım oyuncusu Jimmy Durmaz da vardı.
Kendisini tanımaktan çok memnun olmuştum. İsveç Milli Takımı'nın Almanya ile yaptığı maçtan sonra Jimmy'nin üzerine çok haksız bir şekilde yüklenilmesi çok kötü bir şeydir. 11 kişinin oynadığı maçta bir kişiye fatura edilmesi kabul edilemez. Irkçı saldırılara maruz bırakılması bizi çok üzdü. Ancak İsveç halkının çoğunluğu Jimmy'e destek verdi. Binlerce kişi buraya geldi. Biraz önce Jimmy'nin babası annesi ve kardeşi ile görüştüm. Bu sportif bir olaydır. Vatandaşımıza yapılan böyle ırkçı bir saldırıyı kabul edemeyiz."
- 29.6.2018 22:18
- Güncelleme: 29.6.2018 22:19
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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