İsveç halkı Jimmy Durmaz'a sahip çıktı – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    halkı Jimmy Durmaz'a sahip çıktı

    <a href="/index/isvec?id=c94fdf65-9ea2-433c-9c4e-ad70c009ce66" class="" rel="tag">İsveç</a> halkı Jimmy Durmaz'a sahip çıktı

    -Almanya maçı sonrası ırkçı saldırılara hedef olan Jimmy Durmaz'a, halkı sahip çıktı.

    Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, - Almanya maçının son 15 saniyesinde yaptığı faulle İsveçli taraftarların ırkçı saldırılarına hedef olmuştu. Bugün Stockholm'ün merkezi Kungstragarden'de yapılan gösteride halkı, Jimmy Durmaz'ın arkasında olduğunu gösterdi.

    2 bin kişinin katıldığı protestoda ırkçılık lanetlendi. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt da Jimmy Durmaz'a destek için gösteri yerine geldi.
    Büyükelçi Emre Yunt, Jimmy Durmaz'ın ailesi ile görüştükten sonra İHA mikrofonlarına şunları söyledi:
    "Yedi ay önce Stockholm'de göreve başladım. Beni ilk ziyaret eden vatandaşlarımız arasında Milli Takım oyuncusu Jimmy Durmaz da vardı.

    Kendisini tanımaktan çok memnun olmuştum. Milli Takımı'nın Almanya ile yaptığı maçtan sonra Jimmy'nin üzerine çok haksız bir şekilde yüklenilmesi çok kötü bir şeydir. 11 kişinin oynadığı maçta bir kişiye fatura edilmesi kabul edilemez. Irkçı saldırılara maruz bırakılması bizi çok üzdü. Ancak halkının çoğunluğu Jimmy'e destek verdi. Binlerce kişi buraya geldi. Biraz önce Jimmy'nin babası annesi ve kardeşi ile görüştüm. Bu sportif bir olaydır. Vatandaşımıza yapılan böyle ırkçı bir saldırıyı kabul edemeyiz."
    1. 29.6.2018 22:18
    2. Güncelleme: 29.6.2018 22:19
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