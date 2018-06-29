Fellaini Manchester United ile imzaladı – Fotomaç – 29 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ile imzaladı

    Fellaini Manchester United ile imzaladı

    Belçikalı futbolcu 'nin takımı belli oldu

    Adı uzun süredir ve ile anılan Belçikalı orta saha , kulübü 'ta kaldı. Fellaini 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.
    1. 29.6.2018 16:15
    2. Güncelleme: 29.6.2018 17:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fellaini Manchester United ile imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN