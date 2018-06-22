Sunderland, Boluspor ile sözleşmesi biten Alim Öztürk'ü kadrosuna kattı (Alim Öztürk kimdir?) – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    , ile sözleşmesi biten 'ü kadrosuna kattı (?)

    <a href="/index/sunderland?id=b7b27359-767d-4963-8d00-0bd03fec44ee" class="" rel="tag">Sunderland</a>, <a href="/index/boluspor?id=4724b60c-2450-4c83-ba34-a84a5696b976" class="" rel="tag">Boluspor</a> ile sözleşmesi biten <a href="/index/alim-ozturk?id=187b1f76-eb00-4331-848f-f45f53beaca3" class="" rel="tag">Alim Öztürk</a>'ü kadrosuna kattı (<a href="/index/alim-ozturk-kimdir?id=a347716c-d4aa-4d8a-b6b9-92c730358bb7" class="" rel="tag">Alim Öztürk kimdir</a>?)

    'de 'ten düşen , ile sözleşmesi biten 'ü kadrosuna kattı.

    1. Lig ekibi ile sözleşmesi biten 25 yaşındaki Türk defans oyuncusu ,'de 'ten 1. Lig'e düşen 'e oldu.

    , ile yollarını ayıran ile 2 yıllık sözleşme imzalarken savunma oyuncusu İskoç ekibi Hearts'te oynadığı zaman takımı çalıştıran ile tekrar buluşmuş oldu.

    ''ALİM, TANIDIĞIM BİR OYUNCU''
    teknik direktörü , ''Alim tanıdığım bir oynucu. Birkaç yıl önce birlikte çalışmıştık. Tam potansiyeline ulaşabilecek yetenekte bir futbolcu. Topla beraber çok rahat haraket edebiliyor ve taraftarlar bundan keyif alacaktır.'' sözlerini kullandı. Bir dönem 'da da forma giyen , ardından İskoç ekibi Hearts'ın yolunu tuttu. Alim, geçen sezonu da 'da geçirdi ve toplam 21 maçta forma giydi.

    ALİM ÖZTÜRK KİMDİR?
    Peki ? ? ? ? 'in yeni transferi hakkında merak ettiğiniz detaylar haberimizde. 'dan 'e olan geçtiğimiz sezon 'da forma giydi. 25 yaşında ve stoper mevkinde forma giyiyor. 25 yaşında ve 1.91 boyunda. Türkiye dışında aynı zamanda Hollanda vatandaşı da olan 'ün ile olan sözleşmesi bu sezon sona erdi. geçtiğimi sezon formasıyla 1. Lig'de 19 maçta forma giydi. kariyerinde daha önceden 1461 , , Cambuur, Groningen U19 takımlarında forma giydi. 2017 yılında İskoçya'nın Hearts takımından 'a oldu.

    kulübü ettiğini resmi internet sitesinden açıkladı. ise tişörtüyle poz verdi. yeni sezonda Division 1'de forması giyecek.

    1. 22.6.2018 01:38
    2. Güncelleme: 22.6.2018 09:40
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