Sunderland, Boluspor ile sözleşmesi biten Alim Öztürk'ü kadrosuna kattı (Alim Öztürk kimdir?)
İngiltere'de Championship'ten düşen Sunderland, Boluspor ile sözleşmesi biten Alim Öztürk'ü kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile sözleşmesi biten 25 yaşındaki Türk defans oyuncusu Alim Öztürk,İngiltere'de Championship'ten 1. Lig'e düşen Sunderland'e transfer oldu.
Sunderland, Boluspor ile yollarını ayıran Alim Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzalarken savunma oyuncusu İskoç ekibi Hearts'te oynadığı zaman takımı çalıştıran teknik direktör Jack Ross ile tekrar buluşmuş oldu.
''ALİM, TANIDIĞIM BİR OYUNCU''
Sunderland teknik direktörü Jack Ross, ''Alim tanıdığım bir oynucu. Birkaç yıl önce birlikte çalışmıştık. Tam potansiyeline ulaşabilecek yetenekte bir futbolcu. Topla beraber çok rahat haraket edebiliyor ve taraftarlar bundan keyif alacaktır.'' sözlerini kullandı. Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Alim Öztürk, ardından İskoç ekibi Hearts'ın yolunu tuttu. Alim, geçen sezonu da Boluspor'da geçirdi ve toplam 21 maçta forma giydi.
ALİM ÖZTÜRK KİMDİR?
Peki Alim Öztürk kimdir? Alim Öztürk nereli? Alim Öztürk kaç yaşında? Alim Öztürk hangi takımlarda oynadı? Sunderland'in yeni transferi Alim Öztürk hakkında merak ettiğiniz detaylar haberimizde. Boluspor'dan Sunderland'e transfer olan Alim Öztürk geçtiğimiz sezon Boluspor'da forma giydi. Alim Öztürk 25 yaşında ve stoper mevkinde forma giyiyor. Alim Öztürk 25 yaşında ve 1.91 boyunda. Türkiye dışında aynı zamanda Hollanda vatandaşı da olan Alim Öztürk'ün Boluspor ile olan sözleşmesi bu sezon sona erdi. Alim Öztürk geçtiğimi sezon Boluspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 19 maçta forma giydi. Alim Öztürk kariyerinde daha önceden 1461 Trabzonspor, Trabzonspor, Cambuur, Groningen U19 takımlarında forma giydi. Alim Öztürk 2017 yılında İskoçya'nın Hearts takımından Boluspor'a transfer oldu.
Sunderland kulübü Alim Öztürk'ü transfer ettiğini resmi internet sitesinden açıkladı. Alim Öztürk ise Sunderland tişörtüyle poz verdi. Alim Öztürk yeni sezonda İngiltere Division 1'de Sunderland forması giyecek.
- 22.6.2018 01:38
- Güncelleme: 22.6.2018 09:40
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
Toplam 1
Yorum
Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
Sunderland, Boluspor ile sözleşmesi biten Alim Öztürk'ü kadrosuna kattı (Alim Öztürk kimdir?) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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