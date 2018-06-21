Eski futbolcular, Sakarya'da gösteri maçı yaptı – Fotomaç – 21 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Eski futbolcular, 'da gösteri maçı yaptı

    Eski futbolcular, Sakarya'da gösteri maçı yaptı

    'da düzenlenen Geleneksel Gazi Metal 30. Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası'nın açılışında, eski futbolcular gösteri maçı yaptı.

    Adapazarı Prof. Dr. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahasında 53 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın açılış töreninde konuşan okul müdürü ve turnuva sorumlusu Mithat Şahin, 1986 yılında dönemin Gazetesi'nin ortaya koymuş olduğu bir fikirle başlatılan olgunlar turnuvasının bu yıl 30'uncusunu organize ettiklerini söyledi.

    Tören sonrasında şöhretler karmasında yer alan futbolcular 54 numaralı Sakaryaspor formaları ile sahaya çıktı. 'nın kaptanlığında Veysel Beşik, İbrahima Yattara, Semavi Uzun, Mahmut Hanefi, Anıl Abonoz, Mehmet Akyüz ve Adem Cebeci'den oluşan "Şöhretler A" takımı, kaptanlığında Serdar Kulbilge, Mert Korkmaz, Emre Aşık, , , , Murat Hacıoğlu ve 'dan oluşan "Şöhretler B" takımı ile karşılaştı.

    Karşılaşmayı "Şöhretler A" takımı, 7-6 kazandı.

    Gösteri maçının ardından futbolcular, maçı izlemeye gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

    Karşılaşmayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı , Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya milletvekili adayı ve çok sayıda sporsever izledi.

    Turnuva yaklaşık 2 ay sürecek.

    1. 21.6.2018 03:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eski futbolcular, Sakarya'da gösteri maçı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN