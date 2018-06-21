Eski futbolcular, Sakarya'da gösteri maçı yaptı
Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Gazi Metal 30. Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası'nın açılışında, eski futbolcular gösteri maçı yaptı.
Adapazarı Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahasında 53 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın açılış töreninde konuşan okul müdürü ve turnuva sorumlusu Mithat Şahin, 1986 yılında dönemin Sakarya Gazetesi'nin ortaya koymuş olduğu bir fikirle başlatılan olgunlar turnuvasının bu yıl 30'uncusunu organize ettiklerini söyledi.
Tören sonrasında şöhretler karmasında yer alan futbolcular 54 numaralı Sakaryaspor formaları ile sahaya çıktı. Tuncay Şanlı'nın kaptanlığında Veysel Beşik, İbrahima Yattara, Semavi Uzun, Mahmut Hanefi, Anıl Abonoz, Mehmet Akyüz ve Adem Cebeci'den oluşan "Şöhretler A" takımı, Ümit Karan kaptanlığında Serdar Kulbilge, Mert Korkmaz, Emre Aşık, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Abdurrahman Dereli, Murat Hacıoğlu ve Hakan Ünsal'dan oluşan "Şöhretler B" takımı ile karşılaştı.
Karşılaşmayı "Şöhretler A" takımı, 7-6 kazandı.
Gösteri maçının ardından futbolcular, maçı izlemeye gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Karşılaşmayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya milletvekili adayı Kenan Sofuoğlu ve çok sayıda sporsever izledi.
Turnuva yaklaşık 2 ay sürecek.
- 21.6.2018 03:31
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Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
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İmbula sürprizi
Toplam 2
Yorum
Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
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Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
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