Eski futbolcular, Sakarya'da gösteri maçı yaptı

Adapazarı Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahasında 53 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın açılış töreninde konuşan okul müdürü ve turnuva sorumlusu Mithat Şahin, 1986 yılında dönemin Sakarya Gazetesi'nin ortaya koymuş olduğu bir fikirle başlatılan olgunlar turnuvasının bu yıl 30'uncusunu organize ettiklerini söyledi.

Tören sonrasında şöhretler karmasında yer alan futbolcular 54 numaralı Sakaryaspor formaları ile sahaya çıktı. Tuncay Şanlı'nın kaptanlığında Veysel Beşik, İbrahima Yattara, Semavi Uzun, Mahmut Hanefi, Anıl Abonoz, Mehmet Akyüz ve Adem Cebeci'den oluşan "Şöhretler A" takımı, Ümit Karan kaptanlığında Serdar Kulbilge, Mert Korkmaz, Emre Aşık, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Abdurrahman Dereli, Murat Hacıoğlu ve Hakan Ünsal'dan oluşan "Şöhretler B" takımı ile karşılaştı.

Karşılaşmayı "Şöhretler A" takımı, 7-6 kazandı.

Gösteri maçının ardından futbolcular, maçı izlemeye gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Karşılaşmayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya milletvekili adayı Kenan Sofuoğlu ve çok sayıda sporsever izledi.

Turnuva yaklaşık 2 ay sürecek.