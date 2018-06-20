Petr Cehc, Napoli yolunda – Fotomaç – 20 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    , yolunda

    <a href="/index/petr-cehc?id=f90ea688-93fb-4551-aa74-1842cdb202fe" class="" rel="tag">Petr Cehc</a>, <a href="/index/napoli?id=64cbd05a-afbb-4e16-bcf1-59ea7e14e97d" class="" rel="tag">Napoli</a> yolunda

    ile sözleşmesi önümüzdeki sene bitecek olan tecrübeli kaleci , ekibi 'nin radarında.

    İngiliz ekibinin geçtiğimiz günlerde 'in genç kalecisi ile anlaşmaya vardığının öğrenilmesi üzerine harekete geçen , 'ın transferinde sorun çıkarmayacağını düşünüyor.

    RESMİ AÇIKLAMAYI BEKLİYOR
    'den 2015 yılında 'a olan Çek kaleci, bu tarihten itibaren İngiliz ekibinin kalesini devraldı. Geçtiğimiz sezon 'te formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan Cehc, 'da yer alan habere göre ekibine çok yakın. sosyal medya hesapları üzerinden transferini duyuran 'ın bu hamlesinin ardından 'nin harekete geçmesi bekleniyor.

    1. 20.6.2018 10:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN