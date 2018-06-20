Arsenal ile sözleşmesi önümüzdeki sene bitecek olan tecrübeli kaleci Petr Cehc, İtalyan ekibi Napoli'nin radarında.
İngiliz ekibinin geçtiğimiz günlerde Bayer Leverkusen'in genç kalecisi Bernd Leno ile anlaşmaya vardığının öğrenilmesi üzerine harekete geçen Napoli, Arsenal'ın Petr Cehc transferinde sorun çıkarmayacağını düşünüyor.
RESMİ AÇIKLAMAYI BEKLİYOR
Chelsea'den 2015 yılında Arsenal'a transfer olan Çek kaleci, bu tarihten itibaren İngiliz ekibinin kalesini devraldı. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'te Arsenal formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan Cehc, The Sun'da yer alan habere göre İtalyan ekibine çok yakın. Resmi sosyal medya hesapları üzerinden Bernd Leno transferini duyuran Arsenal'ın bu hamlesinin ardından Napoli'nin harekete geçmesi bekleniyor.
- 20.6.2018 10:31
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Petr Cehc, Napoli yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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