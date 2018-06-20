Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco, Fransız kanat oyuncusu Willem Geubbels'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Monaco, Olympique Lyon altyapısından yetişen 16 yaşındaki Geubbels ile sözleşme imzaladı.
Olympique Lyon Kulübü, Geubbels'in bonservisi için Monaco'nun 20 milyon avro ödeyeceğini belirtti.
Fransa'nın 16, 17 ve 18 yaş altı milli takımlarında oynayan Geubbels, geçen sezon Lyon formasıyla 4 maça çıktı.
- 19.6.2018 23:49
- Güncelleme: 20.6.2018 03:22
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Monaco'dan 16 yaşındaki futbolcuya 20 milyon avro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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