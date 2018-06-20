Monaco'dan 16 yaşındaki futbolcuya 20 milyon avro – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    'dan 16 yaşındaki futbolcuya 20 milyon

    <a href="/index/monaco?id=3a22f82e-eb9b-4e5e-a0ae-77342ae68b42" class="" rel="tag">Monaco</a>'dan 16 yaşındaki futbolcuya 20 milyon <a href="/index/avro?id=1d9879db-78d3-43b7-9faf-380b161745a9" class="" rel="tag">avro</a>

    (Ligue 1) takımlarından , Fransız kanat oyuncusu Willem 'i kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre , altyapısından yetişen 16 yaşındaki ile sözleşme imzaladı.

    Kulübü, 'in bonservisi için 'nun 20 milyon ödeyeceğini belirtti.

    Fransa'nın 16, 17 ve 18 yaş altı milli takımlarında oynayan , geçen sezon Lyon formasıyla 4 maça çıktı.

    1. 19.6.2018 23:49
    2. Güncelleme: 20.6.2018 03:22
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