Mario Basler'den Özil'e çirkin yakıştırma – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    'den Özil'e çirkin yakıştırma

    <a href="/index/mario-basler?id=bcc491d0-6274-4480-89af-823b71d11b2e" class="" rel="tag">Mario Basler</a>'den Özil'e çirkin yakıştırma

    ile 'da bir resepsiyonda fotoğraf çektiren Alman 'nın Türk kökenli futbolcusu 'e dönük yapılan saldırılar hakaret boyutuna ulaştı.

    'nın eski milli futbolcularından , katıldığı "Zor ama adil" isimli bir televizyon programında 'ya mağlup olan 'yı eleştirerek, için "Sahada ölmüş kurbağa gibiydi" yorumunda bulundu. Programa katılan diğer konuklar gülümseyerek Basler'e destek verirken, izleyicilerden bolca alkış aldı. Özil'e her zaman karşı olduğunu belirten Basler, "Özil oynadığı futboldan daha fazla değer veriliyor. Küçük maçlarda gol atabiliyor, zorlu maçlarda ise gol atamayan acınacak durumdaki bir zavallıdır" dedi.

    Alman Die Welt Gazetesi Mesut Özil'i övdü
    gazetesi ise 'i manşetine taşıyarak, ", 'e çok şey borçlu" başlığını kullandı.
    Haberde 'nda F Grubu'nda 'ya karşı oynanan maçta Mesut'un çok üzgün olduğuna ve Türk asıllı Alman futbolcunun bunları hak etmediği kaydedildi. için inanılmaz şeyler başardığı hatırlatan , 'in adeta bir numaralı devlet düşmanı gibi gösterildiği ifade ederek, yapılan eleştirilerin çok abartılı olduğu yorumunu yaptı.

    1. 20.6.2018 15:56
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