Mario Basler'den Özil'e çirkin yakıştırma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da bir resepsiyonda fotoğraf çektiren Alman Milli Takımı'nın Türk kökenli futbolcusu Mesut Özil'e dönük yapılan saldırılar hakaret boyutuna ulaştı.
Almanya'nın eski milli futbolcularından Mario Basler, katıldığı "Zor ama adil" isimli bir televizyon programında Meksika'ya mağlup olan Almanya'yı eleştirerek, Mesut Özil için "Sahada ölmüş kurbağa gibiydi" yorumunda bulundu. Programa katılan diğer konuklar gülümseyerek Basler'e destek verirken, izleyicilerden bolca alkış aldı. Özil'e her zaman karşı olduğunu belirten Basler, "Özil oynadığı futboldan daha fazla değer veriliyor. Küçük maçlarda gol atabiliyor, zorlu maçlarda ise gol atamayan acınacak durumdaki bir zavallıdır" dedi.
Alman Die Welt Gazetesi Mesut Özil'i övdü
Die Welt gazetesi ise Mesut Özil'i manşetine taşıyarak, "Almanya, Mesut Özil'e çok şey borçlu" başlığını kullandı.
Haberde FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'nda Meksika'ya karşı oynanan maçta Mesut'un çok üzgün olduğuna ve Türk asıllı Alman futbolcunun bunları hak etmediği kaydedildi. Almanya Milli Takımı için inanılmaz şeyler başardığı hatırlatan Die Welt, Mesut Özil'in adeta bir numaralı devlet düşmanı gibi gösterildiği ifade ederek, yapılan eleştirilerin çok abartılı olduğu yorumunu yaptı.
- 20.6.2018 15:56
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Mario Basler'den Özil'e çirkin yakıştırma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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