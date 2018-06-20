Hüseyin Göçek, Türkmenistan Süper Kupa Finali'ni yönetecek – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    , 'ni yönetecek

    Hüseyin Göçek, Türkmenistan Süper Kupa Finali'ni yönetecek

    (), kokartlı hakem 'in, 'nun daveti ile ve FC Ahal takımları arasında oynanacak 'ni yöneteceğini açıkladı.

    Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

    " kokartlı hakemlerimizden , 'nun daveti ile - FC Ahal takımları arasında 20 Haziran 2018 Çarşamba günü oynanacak Türkmenistan Süper Kupa Finalini yönetecek.
    Türkmenistan'ın Aşkabat şehrindeki Köpetdağ Stadyumu'nda TSİ 17.00'da başlayacak müsabakada, Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Türkmenistan Futbol Federasyonu'ndan Resul Mamedov olacak."

    1. 20.6.2018 10:20
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