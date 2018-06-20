Hüseyin Göçek, Türkmenistan Süper Kupa Finali'ni yönetecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek'in, Türkmenistan Futbol Federasyonu'nun daveti ile FC Altın Asır ve FC Ahal takımları arasında oynanacak Türkmenistan Süper Kupa Finali'ni yöneteceğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
"FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek, Türkmenistan Futbol Federasyonu'nun daveti ile FC Altın Asır - FC Ahal takımları arasında 20 Haziran 2018 Çarşamba günü oynanacak Türkmenistan Süper Kupa Finalini yönetecek.
Türkmenistan'ın Aşkabat şehrindeki Köpetdağ Stadyumu'nda TSİ 17.00'da başlayacak müsabakada, Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Türkmenistan Futbol Federasyonu'ndan Resul Mamedov olacak."
- 20.6.2018 10:20
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Hüseyin Göçek, Türkmenistan Süper Kupa Finali'ni yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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