Son olarak Almanya'da Kaiserslautern'de forma giyen 35 yaşındaki milli oyuncu, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşme sonucu kontratını feshederek aktif futbol yaşantısını sonlandırdı.

Kaiserslautern Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil Altıntop'un talebi üzerine anlaşılarak iki taraf arasındaki kontratın feshedildiği duyuruldu. Milli oyuncunun bu kadarla futbolculuk kariyerine de son verdiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, tecrübesinden yararlanmak adına Halil Altıntop'un kulübün altyapısında görevlendirmek için görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.

Futbola Almanya'da başlayan Halil Altıntop, 2003 yılında Wattenscheid 09'dan Kaiserslautern'e transfer oldu. Daha sonra Schalke 04 ve Eintracht Frankfurt formaları giyen Halil, 2011 yılında Trabzonspor'a transfer oldu. 2 sezon bordo mavili takımın formasını giyen 35 yaşındaki milli oyuncu, 2013 yılında Augsburg'a transfer oldu. 4 yıl sonra 2017'de Slavia Prag'a transfer olan Halil Altıntop, 2018 yazında Kaiserslautern'e geri döndü. Bundesliga 2'de mücadele eden Kaiserslautern ile 14 maça çıkan Halil Altıntop 1 gol, 1 asistlik performans serfgiledi.