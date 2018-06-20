Halil Altıntop yeşil sahalara veda etti
Kaiserslautern ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Halil Altıntop, aktif futbolculuk kariyerine son verdi.
Son olarak Almanya'da Kaiserslautern'de forma giyen 35 yaşındaki milli oyuncu, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşme sonucu kontratını feshederek aktif futbol yaşantısını sonlandırdı.
Kaiserslautern Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil Altıntop'un talebi üzerine anlaşılarak iki taraf arasındaki kontratın feshedildiği duyuruldu. Milli oyuncunun bu kadarla futbolculuk kariyerine de son verdiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, tecrübesinden yararlanmak adına Halil Altıntop'un kulübün altyapısında görevlendirmek için görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.
Futbola Almanya'da başlayan Halil Altıntop, 2003 yılında Wattenscheid 09'dan Kaiserslautern'e transfer oldu. Daha sonra Schalke 04 ve Eintracht Frankfurt formaları giyen Halil, 2011 yılında Trabzonspor'a transfer oldu. 2 sezon bordo mavili takımın formasını giyen 35 yaşındaki milli oyuncu, 2013 yılında Augsburg'a transfer oldu. 4 yıl sonra 2017'de Slavia Prag'a transfer olan Halil Altıntop, 2018 yazında Kaiserslautern'e geri döndü. Bundesliga 2'de mücadele eden Kaiserslautern ile 14 maça çıkan Halil Altıntop 1 gol, 1 asistlik performans serfgiledi.
- 20.6.2018 11:20
- Güncelleme: 20.6.2018 11:21
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Halil Altıntop yeşil sahalara veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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