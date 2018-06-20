Halil Altıntop yeşil sahalara veda etti – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    yeşil sahalara veda etti

    <a href="/index/halil-altintop?id=a59c0aa5-2665-490e-a2e1-792cc982d192" class="" rel="tag">Halil Altıntop</a> yeşil sahalara veda etti

    Kaiserslautern ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden , aktif futbolculuk kariyerine son verdi.

    Son olarak 'da Kaiserslautern'de forma giyen 35 yaşındaki milli oyuncu, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşme sonucu kontratını feshederek aktif yaşantısını sonlandırdı.

    Kaiserslautern Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 'un talebi üzerine anlaşılarak iki taraf arasındaki kontratın feshedildiği duyuruldu. Milli oyuncunun bu kadarla futbolculuk kariyerine de son verdiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, tecrübesinden yararlanmak adına 'un kulübün altyapısında görevlendirmek için görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.

    Futbola 'da başlayan Halil Altıntop, 2003 yılında Wattenscheid 09'dan Kaiserslautern'e oldu. Daha sonra 04 ve formaları giyen Halil, 2011 yılında 'a oldu. 2 sezon bordo mavili takımın formasını giyen 35 yaşındaki milli oyuncu, 2013 yılında Augsburg'a transfer oldu. 4 yıl sonra 2017'de Slavia Prag'a transfer olan Halil Altıntop, 2018 yazında Kaiserslautern'e geri döndü. Bundesliga 2'de mücadele eden Kaiserslautern ile 14 maça çıkan Halil Altıntop 1 gol, 1 asistlik performans serfgiledi.

    1. 20.6.2018 11:20
    2. Güncelleme: 20.6.2018 11:21
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