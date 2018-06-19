Wolverhampton Wanderers, Rui Patricio'yu transfer etti – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    , 'yu transfer etti

    Wolverhampton Wanderers, Rui Patricio'yu transfer etti

    İngiltere ekibi , Portekizli milli kaleci 'yu kadrosuna kattı

    Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki 30 yaşındaki Patricio ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Profesyonel kariyerine 2006'da ülkesinin takımında başlayan Patricio, sezon sonunda kulübünden ayrıldı. 2018 'nda Portekiz 'nın kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi, geçen sezon Sporting Lizbon'da 56 maça çıktı.

    Wolverhampton, geçen sezon 'te 99 puanla şampiyon olarak 'e yükselmişti.

    1. 19.6.2018 10:46
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