Wolverhampton Wanderers, Rui Patricio'yu transfer etti
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers, Portekizli milli kaleci Rui Patricio'yu kadrosuna kattı
Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki 30 yaşındaki Patricio ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Profesyonel kariyerine 2006'da ülkesinin Sporting Lizbon takımında başlayan Patricio, sezon sonunda kulübünden ayrıldı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi, geçen sezon Sporting Lizbon'da 56 maça çıktı.
Wolverhampton, geçen sezon İngiltere Championship'te 99 puanla şampiyon olarak Premier Lig'e yükselmişti.
- 19.6.2018 10:46
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
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